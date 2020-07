Zabaleta no le cierra las puertas a San Lorenzo

El defensor Pablo Zabaleta, quien quedó libre de West Ham de Inglaterra tras no renovar contrato, aseguró que no le quiere "cerrar las puertas a San Lorenzo", pero se mostró cauto a la hora de amagar con un regreso al club donde se formó.



"Yo no le quiero cerrar las puertas a San Lorenzo, pero hay otras cuestiones y prioridades. Mi vínculo con el club siempre va a estar, vuelva o no. Siempre voy a ser un agradecido de por vida a San Lorenzo porque me dio la posibilidad, me formó como jugador y como persona, y trato de no olvidarme de eso", dijo el lateral subcampeón del mundo con la Selección en Brasil 2014.



El defensor de 35 años, que milita en el fútbol inglés desde 2008 (con casi una década en Manchester City), indicó: "Si me llama Tinelli (presidente de San Lorenzo) es una opción a evaluar, porque puedo llegar a tener dos o tres alternativas".

"No quiero descartar nada, hay que esperar un poquito para ver cómo está la situación en las próximas semanas. Tampoco quiero prometer que volver a Argentina es una prioridad porque no lo es ya que la AFA y los clubes están evaluando cuál es la fecha ideal para volver a entrenar, no hay nada definido y eso quizás lo hace un poco más difícil", expresó en diálogo con Fox Sports.

Zabaleta debutó en 2002 con San Lorenzo y fue campeón de la Copa Sudamericana con el elenco de Boedo. En 2005 emigró al fútbol europeo, donde pasó por Espanyol de Barcelona, Manchester City y West Ham.

En cuanto a su paso por la Selección, que contempla las decepciones de Brasil 2014 y las Copa América de 2015 y 2016, Zabaleta definió: "En lo personal el daño de perder las tres finales con la Selección fue muchísimo. Es durísimo. Como profesional, a mí y a muchos compañeros nos pasó eso. No fue fácil, tuvimos la desgracia de perderlas. Nos dolió no haber ganado ninguna de esas finales".