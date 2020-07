El palista acusado de facilitar el abuso de menores a su padre clama su inocencia

Tras haber sido acusado de "promoción y facilitación de la corrupción de menores", Néstor "Piri" Pinta, destacado palista de la región y ex director de deportes de la ciudad de Carmen de Patagones, rompió el silencio y aseguró que demostrará su inocencia.

Pinta había sido denunciado en la fiscalía de Bahía Blanca por una joven de 19 años , que lo acusa de "promoción y facilitación de la corrupción de menores", hecho que habría ocurrido cuando la chica tenía 14 años. La denuncia original de abuso sexual se iba a llevar adelante contra el padre del palista y ahora ex funcionario, Aldo Pinta, que se suicidó días antes de que se hiciera pública la acusación.



En una entrevista radial en LU15 de Viedma y el portal de noticias Mapuchito, Pinta resaltó que el tiempo servirá para aclarar la situación y poder demostrar que no tiene nada ver con la denuncia en su contra. "Esto recién arranca. Se va a demostrar mi inocencia y después se sabrá el trasfondo de todo esto: por qué y cómo pasó", indicó Pinta, que después de que se hiciera público el caso presentó su renuncia al cargo de director de deportes de la municipalidad de Carmen de Patagones.

La presentación de la joven en la fiscalía de Bahía Blanca expone los "abusos sexuales reiterados" cometidos por Aldo Pinta, en el contexto de los descansos que se realizaban en los entrenamientos de la Escuela Municipal de Canotaje cuando Néstor Pinta era el entrenador deportivo.



Múltiple ganador de la Maratón del Río Negro, Pinta argumentó que estaba normalizado que los alumnos y alumnas de la escuela fueran a su casa para continuar con las prácticas. "Nosotros salíamos del entrenamientos y todos venían a tomar mate, hacíamos una vaquita entre todos. A veces los pibes decían 'Aldito, el Piri nos mató en el río'. Se pedían los masajes, mi papá no era masajista, y hoy lo analizo, fue innecesario", concedió Pinta. "Hoy lo veo como un gran error. Nadie se podía esperar que pase esto. La cabeza me da mil vueltas. Hoy mi viejo no está, ni para defenderse ni para pagar".





Días antes de que se hiciera pública la denuncia, Aldo Pinta se suicidó de un tiro de carabina, según confirmó la policía de Carmen de Patagones. "Hoy es una cosa de locos. A veces uno piensa como de un día para el otro la vida se da vuelta. Todavía no pudimos hacer el duelo de mi papá. Es complicado estar en este momento", admitió Pinta, que no garantizó la inocencia de su padre. "Mi viejo tomó esa decisión. No sé qué le pasó por su cabeza. Quizá por la acusación que venía. Él se lo llevó a la tumba. Si hubo algo, no me va alcanzar la vida para pedir disculpas. Hoy no lo sé", confesó el ahora ex funcionario de la gestión del intendente por Juntos por el Cambio José Luis Zara.

Durante la entrevista, el deportista pidió que la justicia acelere la investigación, para poder probar su inocencia, además de asegurar que sigue en su casa y que no se irá de Carmen de Patagones. "Sería un cobarde por no enfrentar la situación y porque sería culpable de algo. Voy a demostrar que soy el Piri de siempre", argumentó. "Me gustaría que la justicia apure los trámites y se resuelva rápido. Es difícil vivir así. Si esto lleva un año, voy a estar juzgado como el degenerado más grande. Ya perdí todo. Pero voy a demostrar mi inocencia", insistió.

"La verdad va a salir a la luz y cuando eso pase, se conocerá la verdad. Siempre doy la cara. A mi me ensuciaron, ¿qué van a hacer cuando se demuestra mi inocencia? Cuando uno escribe con la mano, no se borra tan fácilmente con el codo. Hay muchos que eran allegados y hoy me patean en el piso", completó el palista, que aseguró que no tiene miedo de ir preso porque cree "en la justicia".