Mujeres de la Independencia

Micaela Bastidas; Bartolina Sisa; Manuela Pedraza; María Remedios del Valle; Martina Silva; Machaca Güemes; La Chinita, Damiana Segovia y Melchora Cuenca (Las lanceras de Artigas); Las amazonas; Manuela Sáenz. Nombres que hicieron la historia nacional, pero casi no figuran en los libros.

Editorial Chirimbote, que desde hace tiempo lleva adelante la colección Antiprincesas, presenta para descarga gratuita on line La Liga de Antiprincesas 4 -Guerreras de la Independencia, donde Juana Azurduy, antiprincesa del Alto Perú, lleva a Tomasito a un viaje por nuestras luchas independentistas y sus protagonistas, visibilizando a las mujeres libertadoras que la historia oficial negó.

Les protagonistas, luego de tomar una poción mágica que preparó Yaísa, la hechicera del pueblo, viajan en el tiempo hasta 1780 y desde allí transitan la historia de la Región con sus protagonistas, las guerreras hasta ahora muy poco conocidas.

"La independencia del Virreinato del Río de la Plata, y de toda América, no se logró en un solo día, fue un camino largo de luchas. ¡Y después hubo que defenderla! Porque el enemigo extranjero no se daba por vencido", es el texto inicial del libro con ilustraciones de Pitu Saá, escrito por Nadia Fink.

De ese modo, chiques y familias podrán repasar la historia no como una fecha en un calendario, sino como un proceso que el pueblo fue gestando para conseguir la anhelada independencia, proponen les realizadores.

"Pero lo que no es fácil de encontrar es lo que permanece invisible, como nosotres en este viaje. Los hilos que conectan las luchas, las mujeres que luchamos en ellas, y las miles de personas anónimas que nunca fueron reconocidas pero que también fueron especiales para construir la libertad, aunque después se decidiera entre un grupo de representantes. Quienes no queremos ser más invisibles seguimos luchando, porque la libertad no es solo una palabra que se escribe o se declara, se sostiene en acciones. Igual que la libertad de una persona, se gana con autonomía, justicia y mucho amor", dice el texto de un libro que se lee como una aventura y deja en la piel las voces y presencias de mujeres que forjaron la historia común.

La Liga de Antiprincesas 4, guerreras de la Independencia , de Nadia Fink y Pitu Saá. Editorial Chirimbote, 2020. Pronto saldrá la edición en papel.