El arzobispado quiere saber

El abogado Carlos Ensinck denunció penalmente a los arzobispados de Rosario y Santa Fe por la presunta comisión del delito de "usurpación de autoridad", luego de que anunciaran un sistema de recepción de denuncias de posibles víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. "Si alguien tiene algo que denunciar tiene que ir a la Fiscalía; sino se estarían dando todos los datos a la misma institución que abusó de la persona. Esto funcionaría como un gran red de encubrimiento", aseguró el letrado a este diario. Si bien se trata del presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ensinck aclaró que hizo las presentaciones -una en cada ciudad- "a título personal", luego de la decisión que dieron a conocer los Arzobispados "conforme a lo establecido en el motu proprio del santo padre Francisco" . El Ministerio Público de la Acusación ya asignó las denuncias a fiscalías de cada regional.

"La Iglesia no tiene ningún tipo de división de poderes ni de garantías que puedan hacer creer como confiable algún sistema. La Iglesia no es parte del estado de derecho, sino que es un solo poder vertical, donde no se publica nada de lo que se resuelve y donde es posible que ese mismo poder se autojuzgue", dijo el abogado que mencionó en cada presentación a los arzobispos Eduardo Martín (Rosario) y Sergio Fenoy (Santa Fe). En ese sentido, sumó: "No se sabe qué van a hacer con la información que reciban sobre temas de abuso sexual y encubrimiento, que son delitos, y el único autorizado a recibir denuncias de delitos es el Poder Judicial". En Rosario, la denuncia fue asignada a la fiscal de la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Nora Marull.

"Tomé conocimiento por la publicación de la página del Arzobispado (y por una nota periodística en el caso de Santa Fe) de la creación de un sistema de recepción de informes relativos a estos delitos", expresa la presentación realizada ante el Ministerio Público de la Acusación. Para el abogados está claro que con esa decisión "están usurpando funciones que corresponden a la autoridad pública, que es el única Institución autorizada a recibir denuncias".

Sobre el accionar de los arzobispados, señaló que se están "violando las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, consagradas por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales. Están promoviendo que cualquier persona les denuncie sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y el encubrimiento de los mismos".

"Sabemos que la estructura monárquica de la iglesia se contradice con el estado de derecho. La arquidiócesis promueve recibir denuncias para luego tramitarlas en su propio procedimiento, engañando y vulnerando aún más al denunciante", aseguró.

"Es de público conocimiento el gran problema de abuso sexual y encubrimiento por parte de la Iglesia, basta con recordar la película Spotlight (ganadora del premio Oscar) y su investigación de los casos generalizados y sistemáticos de abuso sexual infantil en Boston por sacerdotes católicos romanos donde se descubre una red de sacerdotes pedófilos encubiertos por la misma institución", reza la presentación.

"La arquidiócesis se arroga funciones del Estado que no le son propias", dijo Ensinck. En tanto, solicitó que "se oficie para que remita correos recibidos y enviados (modalidad propuesta para las presentaciones); y en su caso una pericial informática sobre el servidor a los fines de localizar denuncias realizadas".

En su momento, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina desaconsejó hacer presentaciones de este tipo en la Iglesia, y planteó que las mismas se haga ante la autoridad pública.

Si bien el portal Aire Digital publicó que desde la Iglesia se aclaró que estas denuncias serán tomadas con fines de investigaciones internas, Ensinck insistió con que "no corresponde".