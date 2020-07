ArtExchange sale al ciberespacio

“No quería ver un show, quería ver arte y compartir, charlar con artistas, y como no encontré ese espacio, lo armé”, cuenta Ary Kaplan Nakamura, creador de ArtExchange, un encuentro que, antes de la pandemia, se desarrollaba mensualmente en El Taller de Omar y ahora tiene un encuentro semanal en las redes sociales bajo la etiqueta #DesdeLaBurbuja. “Había que seguir, por un lado porque esto para mí es como un hijo y no lo voy a dejar de lado, pero por otro lado porque el año pasado ganamos Mecenazgo y Fondo Metropolitano, entonces más allá de las ganas, hay que rendir cuentas”, explica Kaplan Nakamura sobre la continuidad del ciclo. Adaptarse no fue difícil: él tenía experiencia trabajando en streaming y el formato se adaptó de seis artistas invitados a dos, aunque le exige más participación que la de simple gestor y presentador. Ahora cada nuevo encuentro se realiza los sábados a las 19 en el canal de Youtube de la iniciativa, y se puede buscar más material en sus redes sociales (@artexchangear en Instagram y Facebook).



Los orígenes del encuentro se remontan a la juventud del organizador, cuando para un cumpleaños su madre pidió que no le llevaran regalos, sino arte. “Fue un cumple inolvidable, fantástico y me quedó muy marcada esa historia”, recuerda. ArtExchange comenzó en su casa hasta que en un encuentro quedó gente estirando el cuello desde el pasillo del edificio para ver qué sucedía. A partir de entonces, Kaplan Nakamura, que ya había sumado otros dos productores, se lanzó a buscar nuevos espacios. Pasó por El Emergente y por Circe, hasta dar con el Taller de Omar, antiguo atelier de un artista plástico (que aun conserva muchas de sus obras) y, llamativamente, antigua sala de ensayos de Charly García. No sólo hay viejos instrumentos –rotos- del emblemático músico; Kaplan Nakamura también comenta risueño que “al fondo está la pileta donde hizo sus primeros clavados”.

ArtExchange incluye el programa ArtExchange Barrios, que antes de la pandemia llevaba la experiencia a la Casa de la cultura de la villa 31 y a la ONG Vientos Limpios de la 21-24 de Barracas. “Si bien ya antes habían venido artistas de las villas, ahora eso se potenció y también van artistas para allá”, cuenta. “No nos quedamos sólo en los locales”.

“#DesdeLaBurbuja es el espacio en que estamos todos, una burbuja es un espacio cerrado pero que te permite volar, que te vean y ver, no estamos encarcelados, la burbuja podrá no ser muy copada, pero permite que nos veamos”, reflexiona Kaplan Nakamura. “Cada artista muestra su obra, charla de sí mismo, su trayectoria, pero también conoce e interactúa con colegas de otras ramas. Y mantenemos la participación de los que están viendo con preguntas, porque yo quiero gente activa”.