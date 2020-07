"Cuarentena intermitente", la fórmula de Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires

“Cuarentena intermitente”. Así definió el gobernador Axel Kicillof cómo será la nueva fase del aislamiento social en la provincia de Buenos Aires que comenzará este sábado y se extenderá hasta el próximo dos de agosto. ¿Qué quiere decir eso? En palabras del propio Kicillof, que habrá aperturas escalonadas que se mantendrán en tanto y en cuanto la curva de contagios de coronavirus no suba más de la cuenta y obligue a volver hacia atrás.

El escalonamiento que programó Kicillof

Lunes 20: de julio abrirán las empresas que fueron cerradas hace tres semanas cuando el avance de la pandemia llevó a la imposición de una cuarentena más estricta. El gobernador explicó que cada empresa abrirá con protocolos sanitarios y con transporte propio para el traslado de sus trabajadores.

Miércoles 22: será el turno de los comercios barriales

Viernes 24: retomarán sus actividades los profesionales

Los detalles acerca de cómo se irán dando estas reaperturas y todas las demás lo darán esta misma tarde, a las 18, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; y el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollan.

"Estamos aprendiendo a convivir con el virus"

“Vamos a volver a la etapa anterior, que vamos a mantener en la medida en que la podamos sostener” y que “no metamos la pata”, explicó Kicillof, quien apeló a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos tras remarcar que el coronavirus mata.

En ese marco, el gobernador bonaerense planteó que se está “aprendiendo a convivir con el virus” y que también “el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar según cómo vienen los datos”.

Kicillof remarcó, en la misma línea que el presidente Alberto Fernández , que el esfuerzo hecho hasta aquí por la ciudadanía rindió sus frutos y que “no es la cuarentena, sino el virus el que provoca los problemas económicos”. “Los objetivos que nos propusimos, se alcanzaron”, celebró y detalló el refuerzo del sistema sanitario bonaerense, que evitó la saturación con más de 4500 camas de terapia intensiva y 13 mil de aislamiento en distintos centros de contención.

El mandatario bonaerense reconoció que gracias a la extensión de la cuarentena “bajó la tasa de duplicación. No es que bajaron los casos sino que bajó la velocidad” y subrayó que “el esfuerzo que se hizo dio muy buenos resultados”. “Pero no estamos ganando. El coronavirus mata a la gente, y nosotros todavía no sabemos cómo matar al virus”.

Sobre la situación puntual de la provincia de Buenos Aires, dijo que “las realidades son muy heterogéneas” en función de la cantidad de contagios. Habló de las políticas diversas de acuerdo a la realidad de cada municipio y destacó que hay 65 municipios en Fase 5, la más alta de aperturas. “Pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta”, reparó.