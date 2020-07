Pussy Riot: "La fuerza de las feministas argentinas es única"

"No puedo revelar mi locación por cuestiones de seguridad, pero estoy bien. Como la mayoría de la gente, ando pasando la cuarentena", comparte Nadya Tolokonnikova, la cara más visible de Pussy Riot, al otro lado del Zoom. A poco más de un año de su desembarco en Argentina, donde actuó en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, el colectivo feminista y post punk ruso se reencontrará con el público local este fin de semana en el Aurora Home Festival, un megaevento online de manufactura mendocina que reunirá un sinnúmero de artistas musicales y visuales de varias partes del mundo.

Si bien reconoce que antes de su debut acá sólo estaba al tanto de este terruño "a través del deporte", actualmente sabe más de la realidad local gracias a su novio ImKorpo, artista y diseñador argentino establecido en Los Angeles, quien el pasado 4 de julio colgó su nuevo single, Bacteria. Él fue el vínculo para que los traperos porteños Dillom , Muerejoven y Parcas se convirtieran en invitados del simple 1312, que las Pussy Riot pusieron a circular a fines de mayo de este año.

Sorprendió no solo que el featuring de 1312 fuera argentino, sino también que no tuviera a ninguna chica. ¿A qué se debió?

--Mi novio ya había trabajado con Dillom y Muerejoven (ambos de la RipGang), al igual que con Parcas (de la Death Crew). Cuando me puso su música me gustó lo que hacen y cómo suenan. Este trabajo nos llevó varios meses de preparación. Si los invitamos a participar fue porque me pareció atractivo el contraste que aportaban. Aunque no descarto que en el futuro hagamos algo con alguna música o cantante argentina.

1312 está inspirado en las manifestaciones en Chile del año pasado, pero su salida coincidió con las protestas raciales producidas esa misma semana en Estados Unidos. Por eso, mucha gente creyó que el tema surgió a partir del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis. "Cantar sobre las fuerzas de seguridad o del orden pareciera haberse convertido en un tópico eterno y universal. Mi opinión es que la policía debería ser abolida. Es una institución corrupta que cuida sus propios intereses y necesitamos otra entidad que la reemplace. A pesar de que fue creada para cuidar a los ciudadanos, ya no le creemos, y encima le tenemos miedo."

Una canción, 20 policías y un perro

Aprovechando el revuelo que generaron con 1312, suerte de manifiesto dedicado a la violencia policial, las Pussy Riot redoblaron la apuesta y lanzaron el 5 de julio su nuevo single, Riot, que refleja la lucha por la igualdad de derechos llevada a cabo en esta época en varias ciudades del mundo, mientras el coronavirus pone a temblar a la humanidad. “Escúchame gritar, tu silencio no te protegerá”, ruge Nadya Tolokonnikova en uno de los pasajes de una canción a la que el propio colectivo describe, al menos musicalmente, como "un encuentro entre Charli XCX y Rage Against The Machine".

"Sentí la necesidad de reaccionar con mi arte frente a todo lo que estaba sucediendo en mi vida personal y en el mundo, y aproveché que tenía unos ritmos armados", explica la artista siberiana nacida hace 30 años, acerca de una canción con sabor a himno de protesta. Y además elaborada en tiempo récord. "Grabé el tema yo misma en el estudio que tengo en casa, y el proceso fue parecido a una sesión de terapia. Me preguntaba qué hacer al respecto, porque me era frustrante quedarme con los brazos cruzados. Tomando en cuenta la coyuntura, conseguí ofrecer lo mejor que encontré a mi alcance."

En Riot figura en calidad de invitado un muy buen amigo de Nadya, el productor y DJ alemán IXXF, quien también participó en dos tracks del flamante EP de la argentina Catnapp, Damage. El tema nuevo de las rusas tiene como disparador dos hechos puntuales: además de estar permeado por el movimiento Black Lives Matter, también alude al arresto en junio de Peter Verzilov, ex pareja de Nadya y padre de su hija Gera.

Si bien captó la atención global tras invadir el campo de fútbol en la Final del Mundial de Rusia 2018 -es el tipo al que bajó el croata Lovren- para pedir la liberación de los presos políticos de su país, en esta ocasión Verzilov fue noticia por otra razón. El artista performático y también integrante de Pussy Riot fue acusado de instigar disturbios en el verano europeo de 2019, por corrupción en las elecciones municipales de Moscú.

Según un comunicado del colectivo, 20 policías y un perro, liderados por tres oficiales del Comité de Investigación (la principal autoridad investigadora de Rusia), irrumpieron en la casa de Verzilov sin orden de allanamiento, usando un mazo. Después de supuestamente encontrar evidencia en su contra, fue apresado e interrogado durante 13 horas, sin contacto con sus familiares o su abogado.

¿Qué sucedió con Peter Verzilov desde aquel día?

--En Rusia, si representás alguna amenaza, y con esto me refiero a poder protestar y organizarte, rápidamente te abren una causa y te meten preso. Eso fue lo que le pasó al padre de mi hija. Peter ahora está en proceso de indagatorias e investigaciones. Aunque tiene doble nacionalidad -es ruso y canadiense, al igual que Nadya-, estas situaciones son comunes para cualquiera que el gobierno considere un problema.

La pandemia evidenció, una vez más, lo poco que se sabe de tu país. A pesar de que tienen constitución, elecciones presidenciales y medios de comunicación, ¿Rusia vive en dictadura?

--Recién cambiaron la Constitución… Escriben las leyes como quieren, pueden quebrarlas y dicen qué se vota. A mí eso me parece una verdadera falsedad.

Esta semana, la policía rusa detuvo a 100 personas por protestar contra la reelección de Putin. ¿Por qué es imposible que deje el poder o que gane la oposición?

--Putin no deja el poder porque hizo muchos amigos, lo que podría devenir en que surjan un montón de irregularidades de su gobierno. Ante la posibilidad de que se abran investigaciones, lo mejor para él y su entorno es que siga gobernando.

Y vos, ¿podés volver a Rusia?

--Puedo hacerlo. Cumplí mi sentencia.

En 2012, las Pussy Riot se dieron a conocer mundialmente por improvisar un recital en Moscú, en la Catedral de Cristo Salvador, en el que, a manera de plegaria punk, interpretaron: "Madre de Dios, Virgen, ¡echa a Putin!". Luego de que la policía las detuviera, Nadia y Maria Aliójina fueron sentenciadas a dos años de cárcel por "vandalismo motivado por el odio religioso". Sin embargo, debido a la rudeza de la condena, Amnistía Internacional e incluso la propia iglesia ortodoxa rusa pidieron su liberación. A lo que se sumó la presión internacional. Por lo que a fines de 2013 fueron incluidas en una amnistía para 25 mil presos.

Desobediencia de vida

Muy pocos tienen la oportunidad de ingresar en la Universidad de Moscú pero Nadya, que además es cofundadora del grupo de arte callejero Voiná, lo consiguió. De hecho, entró a estudiar Filosofía con los cinco mejores estudiantes de Rusia. Pero se volvió activista mucho antes, luego de leer la novela Norma, del controvertido escritor ruso Vladímir Sorokin, cuando tenía 13 años. Si bien los libros fueron parte de su formación desde la infancia, en 2018 escribió el suyo, El libro Pussy Riot: de la alegría subversiva a la acción directa (también conocido como el Manual Pussy Riot para la Revolución), en el que relata y reflexiona sobre su paso por la cárcel.

Tu libro es considerado una guía para la desobediencia civil.

--Me alegra que se piense eso, aunque ésa no fue la intención. Lo escribí para contar lo que me pasó en la cárcel. En esos dos años, en lo único que pensaba era en salir fortalecida.

Sos la cara más visible de Pussy Riot. ¿De qué manera funciona su estructura?

--Cada uno hace lo que quiere: arte o noticias reales para los rusos.

¿Cómo entra el feminismo entre sus consignas?

--Al principio fue difícil. Cuando empezamos, no era normal ser feminista en Rusia. Inclusive, en nuestro círculo íntimo había gente que nos decía que asustábamos a los demás hablando de homosexualidad y feminismo. La gente sabe que fue injusto que fuéramos presas. Si esto nos pasara hoy, nadie se sorprendería. La gente se acostumbra a las injusticias. A pesar de que en Rusia hay muchas chicas que pueden ser feministas, esto va a llevar tiempo.

Luego de su paso por Argentina dijiste que el feminismo local las sorprendió. ¿En qué sentido?

--Me sorprendieron el poder, la braveza y la organización de las feministas argentinas. También me llamó la atención su capacidad de movilización. Estar en las calles, de la manera como sucede allá, no es algo que haya visto en otros países.

Hasta la fecha, nunca sacaron un álbum. ¿Forma parte del plan?

--Después de sacar singles, y el EP Knife en mayo, nos encantaría lanzar un álbum. Tenemos material para hacerlo, pero no puedo decirte cuándo sucederá.

* Pussy Riot actuará en el Aurora Home Festival el domingo 19 de julio.

Del 18 al 20 de julio, el Aurora Home Festival recreará online, en el marco de la crisis generada por la pandemia de covid-19, un festival integral para ayudar a la comunidad artística global. Los ingresos (la entrada vale 200 pesos en Argentina y 2 dólares en el resto del mundo) se dividirán equitativamente entre los artistas y emprendedores que formarán parte. Los visitantes al festival, que se celebra de forma física hace dos años en Mendoza, podrán recorrer por streaming un canal de visual, otro de charlas y talleres, un bar 2.0 y un campamento virtual, con enfermería y hasta cine. También habrá tres escenarios musicales virtuales en simultáneo, con Pussy Riot, Guti, Puna, Richie Hell, Dibidabo, Chiara Parravicini, Villa Diamante & Rumbo Tumba, Mami, Franco Cinelli, DJ Dolores, Bresh, Kazuya Tamura, Gonza Nehuén, Sol Pereyra y Connie Isla.