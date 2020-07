Hasta el miércoles sin bondis

En el marco del conflicto laboral con los choferes de varias localidades del interior del país en reclamo del cobro total de los haberes de junio, que en Rosario derivó en una medida de fuerza que lleva más de dos semanas; el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, adelantó ayer que para visibilizar el reclamo existe “una gran posibilidad de que el próximo martes se realice una medida nacional con movilización en todo el país”. Un día antes, el gremio y la cámara que nuclea a las empresas de transporte están convocados a una nueva audiencia virtual con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, tras el fracaso de la última reunión realizada el pasado jueves que decidió a los colectiveros rosarinos a continuar con el corte de crédito laboral. Según Copello, el paro del transporte urbano e interurbano en Rosario y la región “continuará hasta el miércoles”.

Tras una reunión que mantuvieron ayer por la tarde los delegados para analizar la situación, ya que los fondos que debe transferir Nación para completar el salario de junio, cerca de 105 millones para los choferes en Rosario, que no van a llegar hasta la semana que viene, Copello indicó: "Siendo optimistas y por una cuestión práctica hasta el miércoles no habrá colectivos". Además, el titular de la UTA Rosario deslizó la posibilidad de que se realice una medida nacional. “Depende de que los compañeros de AMBA y de CABA se sumen”, dijo el titular de la UTA.

Los trabajadores reclaman el cobro del ciento por ciento del salario de junio, el medio aguinaldo, y dos de las cuotas del bono de 4 mil pesos del decreto 14/20 del gobierno nacional. En ese sentido, Copello informó que ayer los choferes cobraron dos cuotas aportadas por la Municipalidad y las empresas. “Es justo reconocer el esfuerzo para que los trabajadores, al menos en este fin de semana, tuvieran un dinero para afrontar sus gastos”, consideró el dirigente gremial. “Sabemos que hay compañeros que están pasando necesidades, pero todos están firmes en el justo reclamo”, concluyó Copello.

En tanto, el Consejo Directivo Nacional de la UTA comunicó que "conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero mas aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias. No vamos a ser cómplices de la precarización, ni vamos a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Queremos cobrar nuestros sueldos y lucharemos hasta conseguirlo".

En el comunicado que lleva la firma del histórico secretario general Roberto Fernández, se explica que "desde el Gobierno nacional se nos dice que ya se envió el dinero de nuestros sueldos vía ATN a las provincias y que son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de nuestros salarios. Fuimos a las provincias y los funcionarios provinciales nos informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad. En este esquema, avizoramos como destino un sistema con transporte operativo en el AMBA y la precarización del transporte de corta, media y larga en el interior, tanto del país como de la provincia de Buenos Aires".