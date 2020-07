"No me urge una solución ya"

VICENTIN



--Anunció la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin. Después dio marcha atrás y respaldó la propuesta de la gobernación. El juez rechazó la intervención, siguen los Padoan y Vicentin al frente de la empresa. Esta semana dijo que se equivocó porque pensó que la gente lo iba a aplaudir y no fue así ¿En qué se equivocó?



--Como la situación era tan crítica, eran tantos los damnificados y era tan clara la insolvencia de los directivos de Vicentin para poder hacer frente a esas obligaciones, creí que todos iban a celebrar que alguien se hiciera cargo de semejante problema, pero no fue así. Leyeron la palabra expropiación y la utilizaron en desmedro de lo que objetivamente era un salvataje de una empresa que el Estado considera estratégica para poder seguir funcionando. Y se armó todo el revuelo que se armó y el juez hizo lo que hizo con un fallo incomprensible. Donde dice no voy a opinar sobre la constitucionalidad del decreto, él sabrá por qué lo hizo. Me interesa rescatar la empresa porque en verdad además de la propiedad privada de los accionistas de Vicentin, está en peligro el Banco Nación que puede perder casi 20 mil millones de pesos. Está la propiedad privada de un montón de otros bancos que están en riesgo de no cobrar. Está en riesgo la propiedad privada de los productores que pueden no cobrar. Está en riesgo la propiedad privada de los extranjeros que pueden no cobrar. Y fundamentalmente está en riesgo que ese mercado, tan importante para la Argentina, se concentre aún más en perjuicio de lo que la Argentina le interesa. Entonces lo que yo dije fue si alguien tiene una idea mejor que la traiga. El único que me está aportando algunas ideas alternativas y que yo lo estoy acompañando es el gobernador de Santa Fe. Y estoy esperando. Aunque yo no voy a dejar que Vicentin se caiga definitivamente y que esto provoque una mayor concentración. A mí no me urge encontrar la solución ya . Nos primerearon, si vale el término, con el riesgo de expropiación y le hicieron creer al mundo que éramos una banda de locos. La semana que viene yo estoy mandando dos asesores míos a Santa Fe a hablar con todos los sectores que tienen intereses en ese concurso preventivo.

--La expropiación está descartada?

--Lo que no voy a aceptar es que la empresa siga manejada por los mismos que generaron semejante desastre. Es una de las alternativas si aparece una mejor vamos por la mejor. Podría ser que por vía judicial nos entreguen la administración de la empresa y nosotros nos responzabilizáramos de llevar adelante el concurso. Esa podría ser una solución.