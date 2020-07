Facundo Castro: allanarán la comisaría de Mayor Buratovich en busca de rastros

La jueza federal María Gabriela Marrón ordenó un nuevo "allanamiento y registro de la subestación policía comunal Mayor Buratovich a fin de incautar los elementos que puedan contener registros biométricos de la víctima", es decir el desaparecido Facundo Astudillo Castro, tal como consta en la resolución a la que accedió Página|12. La medida a realizarse en las próximas horas fue encomendada, a pesar de los reparos de la querella de la familia , a la delegación Bahía Blanca de la policía Federal pero con la intervención de los canes de la Unidad K9. Esto es así porque la magistrada aceptó como perito de parte de la madre de Facundo al adiestrador Marcos Darío Herrero --de su confianza y con antecedentes en la búsqueda de personas desaparecidas y restos humanos--, "quien podrá participar personalmente junto a sus canes, de conformidad con lo peticionado por las partes". En tanto, este diario pudo saber que entre los testigos que declararon está la ex novia de Facundo.

El 11 de julio los abogados de la familia Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, ofrecieron en la fiscalía y el juzgado “la realización de nueva prueba de rastrillaje con canes, la que deberá realizarse en el Partido de Villarino, especialmente en los accesos a Mayor Buratovich, Teniente Origone, las dependencias policiales de ambas localidades, sobre automotores, accesorios, equipos, vestimentas y demás objetos y lugares que la propia dinámica de la prueba imponga dada la gravedad e inmediatez del caso que nos ocupa”, explicó la jueza Marrón en su resolución. Para ello ofrecieron la intervención del Instructor Marcos Darío Herrero, Master Trainer Canino, Especialista en Rastro Criminal y Búsqueda de Personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con canes – "trabajo y técnica propia que permitiría resultados positivos en búsqueda sin límites temporales desde la desaparición".



Ante la falta de respuesta del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el 14 la querella particular de los letrados de Castro "reiteró la incorporación del perito propuesto por esa parte, Marcos Herrero, y el 16 el querellante Aparicio "solicitó se disponga la realización de un allanamiento a la Comisaría de Mayor Buratovich, con la participación del perito de parte propuesto, Marcos Herrero y sus canes, a efectos del levantamiento de huellas o rastros de ADN, para verificar si existen registros biométricos de la víctima Facundo José Astudillo Castro". El domingo 19 a las 20:18 el fiscal Martínez --quien se encuentra a cargo de la investigación porque le fue delegada-- "hizo lugar a la medida jurisdiccional (el allanamiento de la comisaría), sugiriendo sea llevada a cabo por personal de la Policía Federal Argentina que cuenta con los canes K9, admitiendo la incorporación del señor Marcos Herrero". Por lo tanto, la magistrada hoy hizo lugar al pedido de allanamiento "efectuado por el titular de la acción penal y la querella particular, habiendo motivos para presumir que en el lugar indicado podrían existir elementos vinculados a la investigación del presunto delito que tiene como víctima a Facundo José Astudillo Castro, en particular, registros biométricos (huellas o ADN)". La decisión coincide con la firme sospecha de que el joven fue llevado a esa dependencia policial , y no fue dejado seguir camino en la ruta 3 como declararon los policías que lo detuvieron cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril.

En los considerandos de su resolución, la jueza estableció que Facundo aún no fue encontrado y que la investigación apunta a su desaparición forzada, no a cualquier otra hipótesis, tal como lo expresó incluso el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla en diálogo con C5N la semana pasada. "La medida encuentra fundamento en los elementos reseñados por el Ministerio Público Fiscal, vinculados a un posible hecho de violencia institucional sufrido por la víctima y/o su desaparición forzada, con la finalidad de establecer o corroborar la hipótesis relativa a la comisión del delito previsto por el art. 142 ter del CP, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en el marco de las ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24.820) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley 26.200)". Marrón agregó que "en virtud de la urgencia del caso, cabe efectuar la remisión a lo indicado precedentemente por el director de la investigación, en cuanto a la evidencia reunida hasta el momento y en especial, el hecho de que aún no se ha logrado dar con el paradero de Astudillo Castro".