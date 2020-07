El video de los trabajadores de Pol-ka: "Adrián, no seas gasolero ni farsante"

La productora Pol-ka, que creo Adrián Suar a mediados de los 90, atraviesa un muy duro momento económico. La pandemia de coronavirus obligó a cancelar producciones y en las últimas semanas el propio Suar llegó a sugerir e un mail interno la posibilidad de echar trabajadores o de cerrar la empresa. En ese contexto, los empleados de Pol-ka están sin conbrar y recurrieron a las redes sociales para protestar.

La comisión interna subió un video a Instagram en el que dejan un claro mensaje a Suar. Con el apoyo de imágenes que realzan el juego de palabras, se comunicaron usando títulos de productos de Pol-Ka.

El texto dice así:

Adrián: no seas gasolero ni farsante. Solamente vos sos culpable y sin códigos. Tu parte del trato no es de valientes. Ya sabés que los ricos no piden permiso. ¿Dónde está el hombre de honor? No nos dejes vulnerables. Los únicos que están noche y día junto a vos, y somos herederos de una venganza. Tenemos ilusiones compartidas, somos de fierro y campeones de la vida. Sé que son tiempos compulsivos, creí que eras un maestro o tal vez un padre coraje. Pero te convertiste en lobo. Tratame bien y no te aproveches de la fragilidad de los cuerpos, dando signos de otros pecados en bien de la pobre alma mía. No queremos ser comodines ni estrellas separadas. Hay una vida posible donde no haya apariencias y donde hay alguien que me quiera, viviendo en este hermoso país, Argentina, tierra de amor y venganza.

Al final, se ve una placa: "Por la falta de pago de nuestro aguinaldo y nuestro salario. Por nuestro futuro. ¡Que el accionista mayoritario se haga cargo de nuestro presente y nuestro futuro!".