Causa Peajes: El ministro que no firmó para zafar

El exministro de Economía, Nicolas Dujovne prestó declaración indagatoria en la causa de los peajes este lunes. Lo hizo de manera remota y, como era esperable, argumentó que él no firmó nada y que no sabe nada de nada de esa renegociación. En realidad, la ley indicaba que los contratos de esa naturaleza, que tenían que ver con tarifas, requerían la rúbrica de Economía. Todo indica que Dujovne la vio venir y consiguió un dictamen del departamento de Jurídicos de que su firma no era imprescindible. Así eludió el compromiso. Es posible que eso lo salve del procesamiento.

Mientras tanto, la Cámara Federal, sólo con la firma de Martín Irurzun, rechazó la recusación que presentaron Dietrich, Iguacel y Saravia Frías contra Canicoba Corral. Los imputados acompañaron un recorte de Página/12 consignando declaraciones del juez, quien sostuvo que fue perseguido durante el gobierno macrista. Los ex funcionarios adujeron que eso exhibía animosidad contra ellos.

El rechazo de Irurzun de la recusación es casi una burla, ya que Canicoba deja el juzgado este miércoles al cumplir 75 años. Lo reemplazará Julián Ercolini, un magistrado que transitó cuatro años de fallos armónicos con el macrismo.