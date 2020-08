Acá Estamos: cuando arte y género se encuentran

La pandemia sacó a la luz, de un solo golpe, desigualdades e injusticias que en condiciones preexistentes quedaban ocultas. En este contexto, la necesidad de reflexionar sobre lo invisibilizado encontró en los medios digitales una condición de posibilidad. Al menos así lo entendieron los programadores de Ciudad Cultural Konex, que desde este domingo, a partir de las 17, llevarán a cabo un festival digital con enfoque de género sobre los problemas de la actualidad. Acá Estamos es el nombre del encuentro que será transmitido por YouTube y Facebook Live.



El festival será conducido por la médica feminista Sol Ferreyra (@sol_despeinada) y contará con diferentes charlas, reflexiones, lecturas y shows acústicos de mujeres referentes de distintas disciplinas. Entre ellas Diana Maffía, Brenda Mato, Susy Shock, Barbi Recanati, Paula Giménez, Ingrid Beck, Claudia Piñeiro, Gabriela Borrelli, Flor Freijo, Femigangsta y más. Además estarán presentes agrupaciones como Chicas en Tecnología o La Garganta Poderosa.

“Nuestro objetivo fue lograr una grilla ecléctica que intente dar voz a la mayor cantidad posible de figuras y referentes del movimiento feminista”, explican Noel Yolis y Alejandro Jontade, del equipo de Programación y Contenidos de CCKonex.

Ferreyra, quien oficiará de conductora del evento, tendrá a su cargo la presentación de cada uno de los contenidos que serán reproducidos por streaming dentro de la misma transmisión. Su trabajo y activismo en redes sociales se acopla a la perfección a esta propuesta que busca combinar arte y género en un mismo momento. Desde hace un tiempo que su interés personal y profesional se vincula a cuestionar las verdades consideradas como inamovibles por parte de la medicina.

“En mis redes trato de profundizar en salud sexual y reproductiva con una perspectiva de género. No concibo hablar de eso sin meterme de lleno en los derechos y las vulnerabilidades de la comunidad trans o tratando de tirar abajo la concepción heroica de la medicina, en la cual yo no creo. Como sociedad no tenemos permitido contradecir su palabra, cuando sabemos que históricamente la medicina siempre fue machista, patriarcal, gordofóbica, transhomofóbica, capacitista, clasista y adultocentrista, entre otras cuestiones. Es hora de que seamos los médicos y médicas quienes salgamos a hacer una crítica real del sistema de salud, que es bastante cuadrado para los tiempos que corren”, expresa.

La ausencia de una perspectiva de género incorporada a la práctica y enseñanza médicas se presenta como un sentido más sobre el que reflexionar. De ahí el interés de los programadores por incluir a Ferreyra como la anfitriona del evento. Bajo su conducción Acá Estamos se presenta como un alegato que busca dar voz a mujeres provenientes de distintos ámbitos. Escritoras, artistas, luchadoras y performers abordarán la coyuntura para reflexionar sobre distintos tipos de violencias que a diario sufren las mujeres.

Si bien el festival busca visibilizar las problemáticas de género agudizadas por la situación actual, se trata también una posibilidad de ayudar. Quienes quieran, podrán realizar un aporte económico a voluntad para colaborar con el Centro de Integración Frida para mujeres cis y trans en situación de calle. Surgida en julio de 2015 la institución vino a poner en evidencia cómo uno de los actores sociales más golpeados por la pandemia es también uno de los más invisibilizados. Son muchas las mujeres que habitan en plazas, bajo puentes o en veredas de la Ciudad. Atravesadas por distintas problemáticas, caminan las calles día y noche para subsistir.

De ahí la importancia de un espacio como el Centro Frida, que busca fortalecer redes a través de caminos de libertad y conciencia de género. El trabajo diario de sus integrantes busca abordar las situaciones de calle desde una perspectiva de género y derechos. Y, apuntan, “a la construcción o reconstrucción de un proyecto de vida propio, buscando en primera instancia, garantizar el acceso a la salud, educación, empleo, vivienda digna, pero sobre todo acompañando los procesos individuales atravesados por el deseo y el interés de cada unx”.

Así, el compromiso se basa en un trabajo codo a codo con cada mujer no sólo garantizando sus necesidades básicas, sino acompañando, orientando, conteniendo y brindando una escucha atenta y una mirada que las aloje.

La pandemia mostró un poco más y mejor las desigualdades. De la conjunción de producir un evento a beneficio, la posibilidad logística de llevarlo a cabo y la existencia de un contexto muy particular, nació la oportunidad de hacer un festival que colabore y divulgue ideas y pensamientos. Acá Estamos es una manera de decir “desde nuestras casas, las nuevas trincheras, seguimos de pie, luchando e invitando a la reflexión”. Tal vez, desde ellas, se pueda encender alguna llama que ilumine construcciones, mandatos y reproducciones patriarcales sobre las que poco se mira y a las que poco se ilumina, pero que aún siguen ahí, latiendo y funcionando a cada paso.