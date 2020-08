El Frente Amplio criticó el intento de derogar la ley que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad

Por Juan Manuel Boccacci

La propuesta del senador uruguayo y ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos de derogar la ley que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad despertó duras críticas desde la oposición. El viernes Manini Ríos, integrante de la coalición de gobierno, dijo que habló con el presidente Luis Lacalle Pou sobre el tema. Por su parte el expresidente y actual senador José Mujica sostuvo que el anuncio en realidad fue hecho para ocultar otros temas importantes. El exmandatario se refirió a la rebaja de jubilaciones y sueldos que está llevando adelante el gobierno uruguayo. La precandidata a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, dijo que derogar la ley pondría en jaque el sistema democrático.

Marcha atrás

Manini Ríos, líder del partido de derecha Cabildo Abierto, propuso el viernes derogar una ley interpretativa sancionada en 2011 que deroga la Ley de Caducidad (18.831). La ley interpretativa declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar. El gobierno de facto uruguayo se extendió entre el 27 de febrero de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Según el exmilitar la ley de 2011 viola sistemáticamente ciertos principios de derecho. “No se trata de defender dictadores ni torturadores como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos, se trata de defender el estado de derecho”, expresó el senador a radio Montecarlo.

Según el exmilitar la ley interpretativa permitió a los jueces realizar sentencias por fuera de las normas legales. “¿No será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir a una vez por toda dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho a su antojo y con falsos testimonios, llevando inocentes presos?”, indicó el senador. Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 2015 y 2019, cargo del que fue destituido por el expresidente Tabaré Vázquez. Su salida se produjo ya que el militar cuestionó las políticas de derechos humanos.

La estrategia del tero

Por su parte, Mujica enfatizó que las declaraciones del senador oficialista tienen un objetivo oculto. "Estas cosas me suenan como fuego de artificio para que estemos hablando de otra cosa, cuando el tema fundamental es que va a haber una rebaja en las jubilaciones, en el salario de los privados y de los públicos. No voy a entrar en esa discusión por ahora", agregó el ex mandatario, uno de los principales referentes del FA. El senador comparó la propuesta del exmilitar con la estrategia del tero, que pone los huevos en un sitio y grita en otro. "Manini pertenece a un espacio político y lo está cuidando, nosotros pertenecemos a otro", afirmó el expresidente. A su vez sostuvo que el gobierno suele hacer anuncios espectaculares como una forma para promocionarse. Sin embargo enfatizó que lo que preocupa al pueblo uruguayo es que le recorten su salario. "Los sueldos públicos van a bajar y la gente va a perder entre un 7 y 8 por ciento del poder adquisitivo en el salario por primera vez en 15 años. Lo demás es ruido", sostuvo el expresidente.

La propuesta de Manini también fue criticada por Cosse, en medio de la puja dentro del FA por definir quién será candidato a intendente de Montevideo. "La doctrina internacional establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En Uruguay se han ratificados tratados en ese sentido y son Ley. Manini pone en un brete a la coalición, si gana la pulseada, logra impunidad poniendo en jaque el sistema democrático”, sostuvo Cosse. Por su Daniel Martínez, excandidato del FA a la presidencia, sostuvo que derogar la ley de 2011 sería una regresión. "Es algo que rechazamos absolutamente y estamos dispuestos a pelear con todas las herramientas democráticas que correspondan para que no se dé marcha atrás", dijo Martínez.

Asimismo, el presidente de la Mesa Política del FA, Javier Miranda, calificó el hecho como un intento de avanzar sobre la Justicia. “Hay una campaña permanente, de goteo, que lleva Cabildo Abierto sobre el sistema de Justicia, no solo contra el Fiscal de Corte y la Fiscalía, si no también contra el Poder Judicial”, dijo Miranda. A su vez reclamó que no se mine la independencia entre los poderes del Estado. En la misma sintonía, el sector frenteamplista Rumbo de Izquierda emitió un comunicado manifestando su rechazo a la propuesta del exjefe del Ejército. Además, señalaron que ese tipo de posiciones y acciones dañarían la construcción democrática que con tanto sacrificio construyó el país.