Eduardo Casal en la mira del Congreso por "conductas evasivas" y pedidos de juicio político

"Queremos que los que manosearon el Poder Judicial en favor de un gobierno de turno vayan al Congreso a dar explicaciones", señaló a PáginaI12 el diputado del Frente de Todos (FdT), Nicolás Rodríguez Saá. El legislador anticipó la posición que llevará al Parlamento este lunes, cuando los integrantes de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal analicen, a partir de las 14, el desempeño del Procurador General, Eduardo Casal. El funcionario evadió la semana pasada presentar informes que le solicitaron los parlamentarios excusándose detrás de la pandemia de covid-19, pero a la par inició sumarios contra fiscales que fallaron contra algunas iniciativas que tocaban intereses del macrismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Vamos a utilizar todas las herramientas para intensificar la investigación que le solicitó el Congreso a la que no está respondiendo Casal", aseguró Rodríguez Saá, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados e integrante de la Bicameral. "Creemos que el Procurador fue una pieza clave del Law Fare que impulsó el macrismo", explicó el legislador nacional por Buenos Aires aludiendo a la presunta persecución judicial denunciada por integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo a la ex presidenta.

"Casal respondió con prácticas dilatorias a los requerimientos del Congreso, pero no tuvo problemas para avanzar contra fiscales que trabajaron en casos que tocaban intereses el gobierno anterior", explicó Rodríguez Saá haciendo foco en los sumarios que Casal impulsó contra la fiscal Gabriela Boquín, que en 2017 frenó el intento de licuar la millonaria deuda del grupo Macri por el Correo Argentino. El Procurador avanzó contra la fiscal luego de que frenara la maniobra del macrismo, y tras dos años profundizó dos acusaciones por supuesto maltrato laboral presentadas contra Boquín. "Desde el Congreso queremos que den explicaciones todos los actores que manosearon el Poder Judicial en favor de un gobierno de turno", afirmó Rodriguez Saá.

La semana pasada Casal también impulsó sumarios contra dos fiscales más: Enrique Senestrari de Córdoba y Enrique García Lois de Tierra el Fuego. Ambos son acusados por Juntos por el Cambio como kirchneristas. A contracara de la actitud de Casal ante el pedido de informes la defensora oficial, Stella Maris Martínez, presentó sin dilaciones toda la información y documentación requerida por la Bicameral en tiempo y forma.

Casal quedó a cargo de manera interina del ministerio Público Fiscal una vez que Alejandra Gils Carbó solicitó licencia en 2017. La ley indica que el fiscal ante la Corte Suprema con mayor antigüedad asumiera el cargo, y una vez que Gils Carbó presentó su renuncia no se impulsó un reemplazo, por lo que el funcionario continuó ejerciendo como Procurador. Desde la Bicameral le solicitaron al funcionario informes sobre los movimientos del presupuesto del área durante su gestión. También acerca de las designaciones y los traslados de fiscales. La semana pasada Casal evadió responder amparándose en la pandemia de la Covid-19.

"Hay cerca de veinte pedidos de juicio político contra Casal presentados por asociaciones civiles que queremos revisar. Entendemos que hay distintas acciones de su parte en el trato con los fiscales. Por ejemplo, amparó a (el fiscal Carlos) Stornelli cuando incurrió en rebeldía frente al requerimiento de la justicia", apuntó el diputado y agregó que "tuvo la misma actitud con los fiscales de las escuchas ilegales", realizadas clandestinamente durante el macrismo a dirigentes políticos y sindicales.

Por su parte, el presidente de la Bicameral, el senador del FdT, Martín Doñate, destacó que no iban “a permitir que Casal atropelle a la República burlándose de Congreso de la Nación”. El legislador destacó que el Procurador argumentaba que “la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos”. El titular de la comisión explicó que “la tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral”.

Doñate recordó que “Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del Gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora”. El rionegrino apuntó que el Procurador “ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos truchos y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas”.