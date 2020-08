El Gobierno seguirá de cerca los protocolos en el regreso de las prácticas de fútbol

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la vuelta de los entrenamientos en el fútbol a partir del próximo lunes "es un puntapié inicial", y se va a ir monitoreando, a la vez que señaló que esa actividad física "no se contrapone con otras" ya autorizadas.



"Es un paso más, es un puntapié inicial, lo vamos a ir viendo y monitoreando, pero esa actividad física no se contrapone con otro tipo de actividad física, que ya estaba autorizada, como la de los atletas olímpicos o la de los runners en la ciudad", dijo Cafiero, en la Casa de Gobierno.



Según se acordó en una reunión en Casa de Gobierno, los entrenamientos en el fútbol argentino regresarán el próximo lunes 10 de agosto para los equipos de la Liga Profesional más Tigre -de la Primera Nacional pero autorizado por su participación en la Copa Libertadores-, y el fútbol femenino, según anunció el presidente de AFA, Claudio Tapia.



"Presentaron un protocolo que ya lo veníamos trabajando. Corregimos unos pocos detalles, los test los va a proveer la AFA y hoy va a dejar publicado el protocolo en el portal" de la institución madre del fútbol, indicó Cafiero.



Acerca de la modalidad del retornos a los entrenamientos, el jefe de Gabinete explicó que "serán de a seis futbolistas que se cambian en sus casas, y que no tienen prácticamente contacto".



"Solamente hacen la actividad física y vuelven a sus casas; no hacen uso de vestuario y a ello se le suman los test para ir teniendo control", precisó.



De la reunión del martes, encabezada por Cafiero, participaron el ministro de Salud, Ginés González García; el de Turismo y Deportes, Matías Lammens; Tapia; el secretario general de AFA, Víctor Blanco; y Macarena Sánchez, jugadora de San Lorenzo y titular del Instituto Nacional de la Juventud, por el fútbol femenino.



El protocolo sanitario elaborado por la Comisión Médica de AFA que conduce Donato Villani fue aprobado por Salud y por el Gobierno nacional.

Blanco, responsable de Racing Club, dijo a la salida de la reunión que la actividad local podría llegar para fines de septiembre, con el comienzo de la primavera. Los equipos no tienen competencia desde mediados de marzo, cuando se declaró la cuarentena en todo el territorio nacional.