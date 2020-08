Coronavirus: cordón sanitario alrededor del Cañuelas Country Golf

Luego de que se detectaran 21 casos de coronavirus, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso un cordón sanitario en el barrio cerrado Cañuelas Golf, en el sur de la ciudad de Córdoba. La medida sanitaria rige desde la medianoche del martes hasta el próximo 11. En principio, los contagios habrían ocurrido por fiestas o eventos dentro del country, según informó el diario cordobés La Voz, aunque otros medios señalan que podrían deberse a viajes no autorizados a Carlos Paz.



La decisión de aislar el barrio se tomó para hacer una investigación epidemiológica que combina dos vertientes: una ampliación diagnóstica, con estudios de PCR (hisopados) a las personas del barrio, contactos estrechos y personas sintomáticas, y un muestreo poblacional mediante tests de seropositividad.



En el country se estableció un aislamiento extremo: se restringe al máximo la circulación de personas y se prohíbe el uso de la cancha de golf, las canchas de fútbol, el club house, las piletas de uso común y todos los espacios comunes. Los habitantes del barrio no podrán ir a trabajar mientras dure la medida y sólo podrá salir una persona por unidad habitacional por vez, a buscar alimentos, medicamentos o insumos esenciales.

También se informó desde el COE que, al igual que en medidas similares que se aplicaron en otros barrios de la ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Córdoba podrían proveer alimentos, kits de limpieza y cualquier insumo esencial que pudieran necesitar.



"En por lo menos la mitad de los barrios privados de la ciudad de Córdoba, las reuniones sociales de más de 20 o 30 personas son más frecuentes de lo que uno imagina, desde principios de julio; por eso no me sorprende lo que sucedió en Cañuelas Golf y ojalá no pase lo mismo en otros countries”, dice Gustavo Pedrocca, secretario general del gremio de vigiladores privados, entrevistado por La Voz.