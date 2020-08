Denunciaron al intendente de Joaquín V. González 

La concejala Ana Sivia Sarmiento (Movimiento Libres del Sur) de Joaquín Víctor González denunció penalmente al intendente Juan Domingo Aguirre (PJ) por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia es por la falta de respuestas o por respuestas "insuficientes" ante los pedidos de informes que vienen realizando desde el Concejo Deliberante. El secretario de Gobierno municipal sostuvo que responderán a la demanda, que el mandatario aún no ha sido notificado pero ya tomaron conocimiento a través de medios de comunicación locales.

La fiscalía penal a cargo de María Celeste García Pisacic confirmó a Salta/12 que recibió la denuncia de la concejala "por falta de respuesta de tres informes en particular y 28 más en general".

Sarmiento explicó que considera parte de sus funciones denunciar el incumplimiento en la rendición de cuentas de Aguirre, que ya va por su tercer mandato. Dijo que el mandatario no contesta los pedidos de informe del actual Concejo y que tampoco lo hizo en las gestiones anteriores. La edil sostuvo que fue la única que decidió la vía legal "el resto de concejales pidieron hace tres semanas que actúe la Auditoria General de la Provincia".

"Si bien especifico en las denuncias la falta de contestación a tres informes como ejemplo. El intendente está en irregularidad porque no contestó 28 informes a este Concejo y tampoco a los concejales de años anteriores", aseveró la concejala.

Uno de los pedidos de informe se vincula a los fondos que recibió el municipio en concepto de canon de explotación de tierras en la empresa estatal de Salta Forestal. "El intendente respondió que recibió 34 millones. Dijo que compró dos vehículos en los que gastó 8 millones, y nombró otros gastos. Además, según lo que él mismo expuso, compró esos vehículos antes de la autorización del Concejo. Si gastó 8 millones falta que rindan 26 millones", afirmó Sarmiento.

Otro de los informes tiene que ver con los fondos recibidos por el municipio en el marco de la pandemia. "Nosotros pedimos que se nos informe qué partidas habían llegado con nombre de Covid-19. El municipio dijo que no les mandaron nada. La diputada Alejandra Navarro (PV) realizó la misma consulta a través de la Cámara de Diputados y el ministro de economía Roberto Dib Ashur contestó que enviaron 10 millones de pesos a Joaquín Víctor González. No cuestionamos el uso sino el hecho de que nos haya dicho que no había venido dinero con ese nombre. Y ante esto, tampoco dijo cómo lo gastó", detalló la concejala.

"Las ejecuciones presupuestarias de 2018 y 2019 presentadas por el municipio fueron rechazadas por el Concejo anterior ya que él no acercó documentación respaldatoria de nada. Hemos vuelto a pedirlas", manifestó Sarmiento.

El secretario de Gobierno, Oscar Saravia, dijo a Salta/12 que "la concejal fue muy lejos" y que "la denuncia a un intendente por la falta de rendición de cuentas no corresponde". "Más en época de pandemia, donde todos debemos sumar para actuar si surge un caso de Covid-19", añadió.



El funcionario informó que el asesor legal del municipio, Walter Schlotter, está trabajando en la contestación, revisando los pedidos de informes, y aseguró que el intendente tiene "todas las rendiciones bien organizadas".

"Todo esta bien hecho y bien blanqueado. Hay un pedido de informe sobre la obra de la calle Córdoba que salió en el boletín oficial de la provincia, el tiempo de ejecución, monto y quien tiene la licitación. La intendencia no recibió el dinero, solo fue intermediaria y controló la obra y manda la rendición a la Provincia", aseguró Saravia.

La concejala Sarmiento por su parte sostuvo que el intendente tiene la obligación de contestar con la información pertinente al Concejo, sostuvo que esa obra estuvo parada y solo la reactivaron cuando hicieron el planteo en el recinto deliberativo.

Saravia dijo que contestaron el informe por los fondos de Salta Forestal y afirmó que compraron dos móviles, con autorización del Concejo antes. No hubo más detalle al respecto.

El funcionario también planteó respecto a los fondos nombrados como Covid 19, que "el gobernador Gustavo Sáenz dio el mensaje de que la plata era para ayudar a pagar sueldos y aguinaldos".

"Estamos en una situación tan caótica que tenemos que ver qué aportamos al pueblo, al intendente, ver cómo ayudar ante la pandemia, no chicanear. El asesor legal va a tomar represalias porque una denuncia es una mancha para el intendente. La fiscal todavía no notificó al intendente pero ya se enteró por los medios. Veremos de responder y hacernos presentes. Solo Sarmiento denunció. Los otros concejales no estuvieron de acuerdo. Está empecinada en derrocarlo al intendente y en ensuciar su imagen", dijo Saravia.