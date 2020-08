Estados Unidos recomienda no viajar a la Argentina por el coronavirus

La embajada de los Estados Unidos en la Argentina dio a conocer un documento del Departamento de Estado donde se recomienda a sus ciudadanos no viajar a este país por la propagación del coronavirus. La legación lo hizo saber a través de la versión en inglés de su sitio web, donde publicó un alerta.

"No viaje a la Argentina debido a la Covid-19", señala la información colgada en la página de embajada, que recomienda leer la página sobre coronavirus "del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional".

"Quienes viajen a la Argentina pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia" por la pandemia, afirman las autoridades norteamericanas .

La sugerencia de no viajar coloca a la Argentina en la cuarta de cuatro categorías. La primera recomienda viajar con precauciones normales. La segunda apunta a incrementar los cuidados. La tercera refiere a la reconsideración del viaje. La cuarta aconseja, directamente, no viajar.

En el mismo nivel 4, junto a la Argentina, figuran Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Rusia, China e Irán; mientras que Alemania y Francia están en el nivel 3.

Sobre los requisitos de ingreso y egreso, la embajada especificó que "de acuerdo con la política más reciente del gobierno argentino, cualquier extranjero que no sea residente de Argentina no podrá ingresar al país", y que la representación norteamericana "no tiene conocimiento de una fecha de finalización estimada para dicha prohibición de viaje".

Además, destaca que "varios países en la región están implementando restricciones de viaje con poco aviso" y que "continúan aceptando que ciudadanos" norteamericanos "realicen tránsito hacia su destino en los Estados Unidos". Además, "los viajeros tienen que confirmar con la compañía aérea la posibilidad conexión", así como "estar preparados para la implementación de otras restricciones de viaje con poca o ninguna anticipación de parte de gobiernos nacionales, provinciales o locales".

Estados Unidos es el principal país afectado por la pandemia, en cantidad de infectados y fallecidos. El gobierno de Donald Trump subestimó abiertamente el impacto de la enfermedad. Originalmente, el 19 de marzo pasado, la Casa Blanca había dado una "recomendación global sobre la salud que aconsejaba a los ciudadanos de EE.UU. que evitaran todo tipo de viajes internacionales por la pandemia". Con el correr de los meses, Wahington armó la escala de países según cómo había evolucionado el coronavirus en cada lugar.