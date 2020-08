Cristina Castro: "Los tiempos de la justicia no son mis tiempos"

Mientras esperaba que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez "se digne a dar la orden para seguir con los rastrillajes", Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, desaparecido el 30 de abril pasado, describió en La Mañana de AM Del Plata sus críticas hacia el accionar judicial.



"El fiscal no tiene comunicación con nosotros –dijo–. Cada vez que lo llamamos nos dice que presentemos un escrito. Los abogados escriben y escriben... hace más de 10 días estoy esperando que realice la prueba de luminol en la comisaría de Teniente Origone", uno de los lugares donde la policía bonaerense podría haber tenido a Facundo.

La mujer habló desde su casa de Pedro Luro, "esperando a que nos autoricen a salir a buscar a Facu. No entiendo la demora de la fiscalía. Es horroroso saber que no tenemos justicia, que hacen lo que quieren, cuando quieren y, pese al secreto de sumario, le dan información a quién quieren", dijo.



Con respecto a las zapatillas, huesos y ropa semi enterradas a la vera de un canal del río Colorado y de un camino vecinal cerca de la localidad de Mayor Buratovich, la mujer contó que se descartó que las zapatillas y huesos fueran de Facundo, pero esperan las pericias de un buzo y el ADN de manchas encontradas en un patrullero de Teniente Origone, otra localidad en el camino de Facundo, que se dirigía a dedo a Bahía Blanca.

"Entiendo que todo lleva un proceso, pero la lentitud y la inoperancia del fiscal exceden todo -dijo–. Perdió un día pidiendo autorización para hacer rastrillajes y la jueza lo retó diciendo que no la necesitaba. Cuando le avisé con 24 horas de anterioridad que lo iba a visitar, se fue a andar en helicóptero. Los tiempos de la justicia no son mis tiempos", afirmó.

Finalmente, Cristina se refirió a su intuición de madre que le dice que a Facundo le hicieron "algo malo". Lo sentí en todo el cuerpo desde el día uno, en un momento en que me paré en Mayor Buratovich dije ´a mi hijo le pasó algo´. Mi hijo me decía ´buscame acá, mamá´. Y empezaron a encubrirse. No quieren que aparezca porque que no le conviene a nadie", concluyó.