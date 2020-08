El 20 por ciento de los argentinos ya tiene asegurada la vacuna contra el coronavirus

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que el Estado ya se aseguró la provisión de vacunas contra la covid-19 "para el 20 por ciento de la población" argentina, de modo tal de garantizar su inoculación a los sectores de riesgo, y garantizó que luego “se va a comprar todo lo necesario” para el resto de las personas. Además, se expresó “muy optimista” en que la que se producirá en el país estará lista para su distribución “en el primer trimestre” del año próximo.

El funcionario sostuvo que si bien ayer fue "muy prudente" el anuncio realizado sobre el acuerdo para producir una vacuna contra el coronavirus, su "apuesta" es más optimista que la que se dio a conocer. “Me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene”, el momento en que la producción estará disponible para ser aplicada en el país.

Durante el anuncio, el presidente Alberto Fernández aseveró que el laboratorio que producirá los reactivos en la Argentina tendrá listo el desarrollo para noviembre (Fase 3) y en los primeros seis meses de 2021 estará lista para distribuirse. Sin embargo, para Ginés ese plazo podría acortarse a la mitad.

Para esto, añadió, el laboratorio argentino mAbxience "va a discontinuar otras producciones” en sus dos plantas a fin de “darle prioridad a esa vacuna. Y México va a hacer el envase final", recordó.

"De entrada ya tenemos asegurada una cantidad para el 20 por ciento de la población", con lo cual “las prioridades serán los mayores, el personal de salud que tiene un riesgo distinto, y luego los grupos de riesgo”, precisó. Luego, añadió, "el Estado va a comprar todo lo necesario".

Las otras vacunas

El titular de la cartera sanitaria explicó los alcances que tendrá el acuerdo con la Fundación Slim y laboratorios locales para producir la vacuna generada por la Universidad de Oxford. No obstante, ratificó que el gobierno nacional está “negociando con los tres estudios más adelantados” para obtener la vacuna que frenaría el coronavirus.

Ginés mencionó “el estudio de China (de la farmacéutica CanSino junto con la unidad de investigación militar), los que están haciendo una experiencia clínica en el país (BioNTech, empresa alemana, y Pfizer, farmacéutica estadounidense) y el tercero que es AstraZeneca, que lleva varios meses" y que corresponde al proyecto anunciado entre Argentina y México.

"Una oportunidad"

"Lo de ayer fue importante porque nos da una oportunidad” que “nos ubica en la misma línea y tiempo que otros países”, destacó el ministro. “Mi miedo fue siempre que como esto se produce en el hemisferio norte y la investigación y la prioridad es para su población, quedáramos un poco atrás en un tema que es mundial”, explicó.

Además, recordó que el acuerdo alcanzado nos permite "tener una capacidad distributiva sobre toda América Latina, junto a México, de hacer la vacuna en Latinoamérica para toda Latinoamérica”. El punto importante, añadió, será el precio que estará entre los 3 y 5 dólares: “Es un ejemplo solidario de los que no tiene mucho el mundo en estos momentos".



"Acá no hay fines de lucro” y se trata de “un precio diferencial muy distinto a lo que dicen otros fabricantes”, añadió y explicó el grado de efectividad de esta vacuna: "La inmunidad con una dosis, según un estudio internacional, se detecta en el 91 por ciento de las personas y eso es altísimo. Pero con una segunda dosis, al segundo mes, se logró el 100 por ciento". De todos modos, aclaró que a eso “lo va a decir el laboratorio cuando termine el estudio clínico".

Por otra parte, González García reconoció que la noticia de la vacuna genera una expectativa particular. No obstante, llamó a “seguir cuidándonos" porque la pandemia no pasó y la Argentina continúa en el tramo más alto de la curva de contagios y de muertes desde que el virus llegó al país.