DOMINGO 16

MÚSICA

Cienfuegos A veinticinco años de su aparición original por fin se puede encontrar en Spotify el debut del grupo liderado por Sergio Rotman, del que participaron como invitadas tanto Mimi Maura como Erica García. Aunque ya tuvo su edición en vinilo coincidiendo con los shows de regreso del grupo, el álbum desembarca en la plataforma digital. En este primer disco, Rotman estaba acompañado por Hernán Bazzano, Fernando Ricciardi, Gigio y los hermanos Martín y Diego Aloé. Próximamente también subirán el álbum en vivo grabado en la reunión del grupo en 2004. Sus otros discos de estudio, Ns/Nc (1998) y Hacia el cosmos (1999), dependen de las intenciones del sello DBN.

Disponible en https://open.spotify.com/artist/5K5B1L80rfLwDybQPn90ll

Tucumán suena online Espacio Tucuman presenta variadas propuestas musicales para disfrutar por streaming desde las cuentas de cada artista. Hoy y el domingo 23 de agosto se presentará Topo Encinar con su concierto “De Topo un poco en línea”. Un vivo en el que el pianista y guitarrista tucumano, recientemente nominado a los premios Gardel por su último disco Aquí en la piel en la categoría "Mejor Álbum Folklore Alternativo", repasa lo mejor de su repertorio.

A las 18, en https://www.facebook.com/topo.encinar

CINE

La conquista de las ruinas Esta co-producción entre Argentina, Bolivia y España, ópera prima del director boliviano Eduardo Gómez, reflexiona acerca del poder de destrucción y construcción del ser humano como depredador y al mismo tiempo arquitecto de su propia realidad. Este film hipnótico borra los límites entre el documental y el film-ensayo y recorre a través de un puñado de personajes el camino de la destrucción a la construcción, en ambos sentidos. Desde el extractivismo de la cantera y la detonación de cargas para llegar al corazón de la montaña, pasando por la construcción de altos edificios en las grandes urbes y la profanación de cementerios indígenas en manos de ambiciosos proyectos inmobiliarios, hasta el inmenso desierto patagónico y el rescate de restos paleontológicos de los animales que nos precedieron.

Disponible en http://tv.cine.ar/

ETCÉTERA

Manga La Embajada del Japón en Argentina, invita a disfrutar nuevas actividades culturales sin cargo en el mes de los niños. Las personas que ingresen a sus redes sociales encontrarán clases abiertas, charlas, tutoriales y otros contenidos. El calendario de agosto comienza con Ping Pong, una serie basada en la obra maestra del genio del anime Masaaki Yuasa, donde el tenis de mesa es la excusa para reflexionar sobre la amistad y la competencia. (por DeporTV de lunes a viernes a las 18:45). Además, habrá dos Talleres de Manga en vivo vía el canal de Instagram por Lucas Terrada. Hoy: “Manga: tus personajes favoritos”, para que los chicos y chicas aprendan a dibujar sus personajes favoritos.

Disponible en https://www.instagram.com/japanemb_arg/

LUNES 17

CINE

Cine de pueblo En septiembre de 2009, José Martínez Suárez, una de las glorias del cine argentino, después de muchos años vuelve a la ciudad que lo vio nacer, Villa Cañás (Santa Fe). El objetivo es reabrir el viejo cine Dante y donar lo recaudado a la escuela en la que estudió cuando era chico. Gracias a esta iniciativa, los niños de la ciudad pueden ver por primera vez en Villa Cañás cine en pantalla grande. El documental cuenta lo que sucedió en el reencuentro entre Martínez Suárez y la gente de su pueblo. Se lo ve visitando desde clubes de fútbol y bares, hasta los bomberos voluntarios y una fábrica de helados. Junto a imágenes de su historia cinematográfica como director y guionista, el documental de Sebastián Hermida muestra momentos entrañables junto a sus amigos y el recuerdo de los años felices de la infancia.

Disponible en https://play.cine.ar/bienvenida

ETCÉTERA

Diez años sin Fogwill El 21 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Rodolfo Fogwill. A diez años de su partida, del 17 al 21 de agosto, tendrá lugar la Semana Fogwill en conmemoración a los 10 años del fallecimiento del autor de Los pichiciegos. En la web y las redes sociales de @megustaleerarg, diferentes escritores y periodistas como Maximiliano Tomas, Patricio Zunini, Diego Erlan, Alan Pauls, Pola Oloixarac, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, Patricio Pron y Leila Guerriero compartirán reflexiones, lecturas, videos, guías y material inédito para recordar la obra del autor y su inolvidable personalidad. Además, en marzo de 2021 Alfaguara publicará una edición especial de sus tres primeros libros de cuentos en formato facsimilar.

Programación completa en https://www.megustaleer.com.ar/noticias/semana-fogwill/1044

Los escritores de los escritores Más de veinte años atrás, en el libro Los escritores de los escritores, Luis Chitarroni ofreció versiones de escritores conocidos (y no tan conocidos) comentados por otros. Esa versión –esa lectura– convocaba, sin imponerlas, orientaciones y gustos, pero sobre todo una interpretación y un desvío. Cada escritor ve al otro como una proyección y una suma de influencias, e intenta en lo que escribe disolver ambas y sacar provecho. Guían estas conversaciones cierta aparente e impensada hegemonía de lo inclasificable, pero también la magnífica maravilla de la diversidad. Los lunes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, Chitarroni estará impartiendo un curso virtual que repasa esos vínculos. El lunes 24 de agosto será el turno de “Penélope Fitzgerald por Frank Kermode”, “Djuna Barnes por T.S. Eliot” y “Walter Benjamin por Hannah Arendt”.

Inscripción en http://www.malba.org.ar/literatura

TEATRO

EHTea Por el segundo mes se presenta el ciclo virtual “El hacer del teatro, EHTea - Del texto dramático a la puesta en escena”. Los directores invitados comparten el desmontaje de una de sus obras y nos cuentan sus criterios, decisiones, dificultades y desvelos para llegar al resultado. Se entrega el texto de la obra específica una semana antes de la reunión por zoom. Se trata de una actividad solidaria y a la gorra para colaborar tanto con los artistas invitados como con instituciones comunitaria que ellos mismos sugieren. En julio participaron Martín Ortiz, Pompeyo Audivert, Juan Mako, Rubén Szuchmacher, Alfredo Martin y Cintia Miraglia. En agosto se presentan Emiliano Dionissi, Marcos Arano, Natalia Paganini y Cristina Banegas. Los participantes pueden dialogar y formular inquietudes a los directores invitados

Para información e inscripción: [email protected]

MARTES 18

CINE

La superball Hasta los años 30 la pelota de fútbol no era completamente redonda: tenía un tiento o cuero que lo cerraba, que incomodaba mucho el juego. Pero en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, tres amigos desarrollaron dos inventos que iban a revolucionar el deporte para siempre: la válvula moderna y la costura invisible. A partir de esta novedad, forjarían un nombre y una industria pujante y exitosa. Pero el sueño de los bellvillenses se desinflarían víctimas de los avatares del mercado y el olvido. El documental de Agustín Sinibaldi cuenta con los testimonios de muchos ex jugadores y conocedores de la historia del deporte y de estos “emprendedores” históricos.“La Superball” es una historia de fútbol pero además es una historia sobre nuestra cultura, nuestras industrias y nuestra sociedad.

Disponible en https://play.cine.ar/

TEATRO

Rey Lear El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires la obra Rey Lear, de William Shakespeare, con concepción, adaptación y dirección de Jorge Lavelli, pieza estrenada durante la temporada 2006 en la sala Martín Coronado y que forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín. El elenco está integrado por Alejandro Urdapilleta, Roberto Carnaghi, Pablo Alvarenga, entre otros. La traducción estuvo a cargo de Patricia Zangaro, la dirección musical es de Nicolás Varchausky, el dispositivo escénico y la iluminación de Jorge Lavelli y Roberto Traferri, el vestuario de Graciela Galán y la colaboración artística de Dominique Poulange.

Disponible en https://complejoteatral.gob.ar/

ARTE

Los años 90 en el Arte Argentino Hoy y el 20 de Agosto se presenta un curso dictado por en vivo Zoom a cargo de Laura Batkis. El temario del curso recorre las diversas vertientes que abarcaron dicho periodo, pasando por el arte abstracto (Pablo Siquier y Graciela Hasper), el neoconceptualismo (Jorge Macchi) y de la vertiente kitsch y parodial (Marcelo Pombo, Miguel Harte, Feliciano Centurión, Sebastián Gordín, Benito Laren, Alfredo Londaibere, Omar Schirilo, Martín Di Girolamo, Marcos López y Jorge Gumier Maier). Con inscripción previa.

A las 17, en http://macba.com.ar/

ETCÉTERA

Concurso de Música FNA El Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes (FNA), abre su convocatoria para el tradicional "Premio Juan Carlos Paz 2020" y el "Concurso de Música Popular", con el objetivo de estimular la creación musical argentina en sus distintos campos y para mantener el estímulo de nuestros compositores y productores musicales en este contexto de emergencia sanitaria global. La misma estará abierta entre el 18 de agosto y el 22 de septiembre. La coordinación del Concurso de Música 2020 está a cargo del miembro del directorio, representante de la disciplina Música, Mtro. Rubén Verna, reconocido cantante, compositor, arreglador y ex integrante de los grupos Les Luthiers, El Cuarteto Zupay y Opus Cuatro.

Bases e inscripción en https://fnartes.gob.ar/

MIÉRCOLES 19

MÚSICA

Sirenas Se trata de una serie documental de cuatro capítulos que aborda el protagonismo de las artistas mujeres en el rock a lo largo de cincuenta años de historia. Cada episodio retrata a tres artistas de diferentes generaciones, que reconstruyen en primera persona sus historias en el rock, al tiempo que dan cuenta de los diferentes contextos históricos de la escena musical argentina, desde una perspectiva de género. Las entrevistadas de los cuatro capítulos son: Carola Kemper, Lula Bertoldi, Mavi Díaz, Andrea Álvarez, María Rosa Yorio, Sofía Viola, las ex-Rouge Adriana Sica, Susy Rapella y Patsy Crawley; las ex-Blacanblus Débora Dixon, Cristina Dall y Viviana Scaliza; Hilda Lizarazu, Barbi Recanati, Mariana Bianchini, y Sofía y Clara Trucco (Fémina). Dirección: Pablo Goldberg. Idea general: Carolina Santos.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC1zLDoKL-eKmd_K7qkUZ-ow

Il Trovatore El Teatro Colón incorpora a su archivo histórico sonoro un nuevo material digitalizado compuesto por una selección de las arias más significativas de la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. La función se presentó en 1969 y significó el debut en el escenario porteño de la soprano estadounidense Leontyne Price en el rol de Leonor, acompañada por célebres cantantes como el barítono Piero Capuccilli como el Conde de Luna, el tenor Carlo Bergonzi en el papel de Manrico y la mezzosoprano Fiorenza Cossotto en la piel de Azucena. La puesta contó con la interpretación de la Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la dirección musical de Oliviero de Fabritiis, el Coro Estable del Teatro Colón dirigido por Romano Gandolfi, dirección de escena de Ernst Poettgen y escenografía y vestuario de Paul Walter.

Disponible en https://teatrocolon.org.ar/es/debut-de-leontyne-price-con-il-trovatore-1969

DANZA

Predicar en el desierto Del 19 al 22 de agosto, por el canal de youtube del Conti en colaboración con el Festival VideoDanzaBA, se presenta un recorrido por la obra de artistas nacionales e internacionales que articulan en su trabajo el uso y reflexión sobre el cuerpo, el movimiento y el videoarte en sus múltiples formatos. La apertura será hoy con un encuentro con Andrés Di tella, Silvina Szperling y Constanza Sanz Palacios y la emisión de dos películas: Reflejo Narcisa, de Silvina Szperling (Arg, 2015, 67´) y Butoh de Constanza Saenz Palacio (Arg, 2013, 61´).

A las 20.30, en https://www.youtube.com/channel/UC4_r6Smco6vAekyN6LD7HAQ

Big Orchestra El ensamble, que integran Mariano Loiácono (trompeta y dirección), Joaquín De Francisco (trombón), Gustavo Musso (saxo alto), Sebastián Loiácono (saxo tenor), Juan Presas (saxo tenor), Patricio Bottcher (saxo barítono), Ramiro Penovi (guitarra), Pablo Raposo (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo), Alejandro Bellman (batería) y Julia Moscardini (voz), presentó una selección de standards, en celebración por el Día Internacional del Jazz, un concierto de Big Orchestra en 2019.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/big-orchestra_1845

JUEVES 20

MÚSICA

Manu Sija Espacio Tucuman presenta un ciclo con variadas propuestas musicales para disfrutar por streaming desde las cuentas de cada artista desde casa. Hoy se presentará Manu Sija. El multiinstrumentista tucumano repasará un repertorio de composiciones de su provincia que no están incluidas en sus discos editados hasta el momento. “Tucumán Suena Online” es un programa de Espacio Tucumán de apoyo artístico para músicos tucumanos residentes en CABA y alrededores cuyos repertorios recrean elementos de raíz folklórica en muy diversas propuestas musicales. Hasta septiembre, en las plataformas indicadas por cada artista, habrá conciertos en vivo y, también, clases virtuales de instrumentos y composición de temáticas folclóricas.

A las 21,en https://www.youtube.com/user/jmsija

Ignacio Montoya Carlotto Presenta Inocencia repetida, el segundo disco grabado con su septeto. El álbum cuenta con 11 canciones de autoría y arreglos propios. Las letras abordan la temática de las vivencias de Ignacio durante estos últimos años desde que ocurrió el encuentro con su familia biológica, de “ese encuentro con ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna manera viera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola”, dice el artista. El Ignacio Montoya Carlotto Septeto está conformado por Inés Maddio en voz, Valentín Reiners en guitarra, Ingrid Feniger en clarón y coros, Luz Romero en flauta, clarinete y coros, Nicolas Hailand en contrabajo, Samuel Carabajal en batería y percusión, e Ignacio Montoya Carlotto en piano, composición y arreglos.

Disponible en https://open.spotify.com/album/7EGjgjdsRIyBoZjn2Dh1t4?si=9awBUsqOQc63L1Sz4oLuPA

ETCÉTERA

Una cartografía para Manuel Belgrano En el Año del Bicentenario de Manuel Belgrano, el Ministerio de Cultura de la Nación presenta “Sobres #3. Una cartografía para Manuel Belgrano”. Esta nueva edición del proyecto #Sobres propone un recorrido geográfico a lo largo de nuestro país para conocer monumentos, lugares y bienes históricos nacionales relacionados con la figura de Belgrano. Estará disponible en Compartir Cultura, la plataforma digital del Ministerio de Cultura. El recorrido incluye lugares que Belgrano transitó en diferentes momentos de su vida y, por otro, piezas escultóricas que representan al prócer en alguno de sus aspectos.



Disponible en https://compartir.cultura.gob.ar/una-cartografia-para-manuel-belgrano-sobre-tres/

CINE

Apolo 11 La plataforma HBO Go sumó a su programación este documental que registra los preparativos y el viaje de ida y vuelta al satélite terrestre que cambió la historia del siglo XX. Podrá pensarse que, a 41 años del lanzamiento del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, ya no había mucho más para agregar en materia de imágenes inéditas, pero el documentalista Todd Douglas Miller volvió a las fuentes y restauró una serie de registros en 70mm que describen la excitación de las horas previas al lanzamiento –dentro y fuera de la base de Cabo Cañaveral–, como así también el despegue y posterior salida de la atmósfera. El resto del periplo permite admirar la compleja serie de maniobras que lograron depositar a dos hombres sobre la superficie lunar. Sin voces en off explicativas, utilizando los audios originales, el film permite volver a maravillarse ante el extraordinario evento como si fuera la primera vez.

Disponible en https://www.hbogola.com/

VIERNES 21

ETCÉTERA

Retiro Zelaya El viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, se realizará la primera edición de “Retiro Zelaya” a través de Zoom. Un puñado de disciplinas, aparentemente distantes, con curaduría de Agostina Luz López y Federico León. La propuesta de Retiro Zelaya es poner en contacto pedagogía, teatro, cine, psicología, filosofía comparada de Oriente y Occidente, astrología, poesía y artes visuales. Una invitación a compartir durante tres días, los trabajos de diversas personalidades y disciplinas. El encuentro contará con la participación de Bernardo Nante, Nora Moseinco, Mabel Ugarte, Agustina Comedi, Alejandro Lodi, Sirenes Errantes y Cecilia Pavón. La entrada es libre y gratuita. La inscripción se podrá realizar en Alternativa teatral.

Inscripción en http://www.alternativateatral.com/espacio5099-zelaya

CINE

Mundo Salamone El documental revela la historia de Francisco Salamone, autor de más de 70 obras arquitectónicas (cementerios, municipalidades y mataderos) realizadas entre 1936 y 1940. Olvidado y despreciado por más de 50 años este film retrata la gesta del mito salamónico a través de sus redescubridores. El ciclo de Cineclub del CPAU está dedicado a documentales y algunas ficciones relacionadas con la arquitectura y el urbanismo. Es coordinado y programado por Ezequiel Hilbert. Todas las proyecciones serán acompañadas de un debate posterior y por entrevistas a directores, realizadores o protagonistas. Cineclub CPAU funciona desde hace 7 años en el auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Ahora se reformuló debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y se presenta este 2020 en una versión online. Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

A las 19, en https://www.youtube.com/channel/UCn60_88d3CHlPjk618Iy68A

ARTE

Tesoros y secretos del Museo Nacional Evento Anual de Recaudación de Fondos 2020. Será un encuentro con un formato distinto: el tradicional evento se sube a la red para proponer una experiencia original, la primera en su tipo organizada por una Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Consistirá en dos momentos: un paseo virtual por el Museo para descubrir sus tesoros ocultos y una trivia sobre la visita realizada, para competir y luego festejar junto a los ganadores. Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente al Proyecto Comunitario Covid-19, que forma parte del Programa “Amigos hacia la Comunidad”. En alianza con la Fundación Navarro Viola y con el aporte de los participantes, se financiarán becas para cursos de Historia General del Arte para adultos mayores.

A las 19.30, en https://aamnba.org.ar/

MÚSICA

Bebop vía streaming El ciclo “Bebop en casa” presenta conciertos en vivo todos viernes y sábados. Hoy Delfina Oliver presentará su disco Tokio Sessions. Grabado en Japón, reúne standards clásicos del swing, algunos con un toque japonés, y otras sorpresas. La acompañan Pablo Raposo en piano, Ramiro Flores en flauta y saxo, Mauricio Dawid en contrabajo y Sebastián Groshaus en batería. El disco refleja la música de las presentaciones de la cantante en varios clubes de jazz de Tokio en los últimos años. El sábado se presenta Ariel Ardit.

A las 21.30, en https://bebopclub.com.ar/

SÁBADO 22

TEATRO

Música maestro La voz en off del relator narra la historia de la música y recorre distintos países y continentes introduciendo al espectador en cada época, revelando información acerca del estilo musical, los instrumentos, los músicos más representativos u otros hechos importantes como por ejemplo, la aparición de la escritura musical. Música maestro es una propuesta del Grupo Kukla que combina teatro de títeres, teatro negro y efectos especiales, acercando al público infantil a la enorme cantidad y variedad de estilos musicales que existen en el mundo. Después de cinco temporadas en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta un registro que permite disfrutarla online. Dirigida por la titiritera y referente Antoaneta Madjarova.

A las 18, en https://www.modalidadvirtual.com.ar/musicamaestro

CINE

Nación de inmigración La llegada a la presidencia de Donald Trump implicó un endurecimiento de las leyes inmigratorias en los Estados Unidos: A partir de entonces, cualquier inmigrante ilegal, más allá de su intachable conducta social, pudo ser deportado de inmediato sin juicio previo. Este documental en seis partes disponible en Netflix sigue de cerca el accionar del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y de un puñado de inmigrantes que deben afrontar el encierro, la separación de sus hijos y la incertidumbre de cara al futuro. Los realizadores Christina Clusiau y Shaul Schwarz filmaron a lo largo de tres años en todo el territorio estadounidense y el resultado es un retrato del estado de las cosas atravesado por el sufrimiento y el dolor.

Disponible en https://www.netflix.com/ar

A Febre Como parte del ciclo “Nuevo Cine Brasileño”, la plataforma Mubi presenta el segundo largometraje de ficción de Maya Da-Rin. La película tiene como trasfondo geográfico el puerto de Manaos y su protagonista es uno de los encargados de seguridad de un depósito de containers recién llegados de todo el mundo. Justino es un hombre de origen indígena que vive junto a su hija Vanessa en una humilde casa en las afueras de la ciudad. Hasta allí, todo parece indicar que la de Da-Rin es una típica semblanza realista de ámbitos sociales, pero la presencia de un extraño ser que comienza a merodear el lugar y la aparición de una inexplicable fiebre en su cuerpo comienzan a teñir el relato de un particular tono fantástico.

Disponible en https://mubi.com/es

ETCÉTERA

Diálogos del porvenir Se trata de una serie de encuentros con personalidades de la cultura en los que estas reflexionan sobre el futuro de la misma y sus desafíos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es una iniciativa en el marco del programa “Cultura en Casa” en colaboración con la Fundación Medifé que comenzó con un libro de ensayos y que luego derivó en estas charlas. Con la conducción del Ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, y la participación de Luciana Peker, Martín Kohan, José Emilio Burucúa, Tomas Borovinsky, Ángeles Salvador, Maximiliano Fiquepron, Paula Hernández, Hernán Vanoli, Laura Malosetti Costa y Alejandro Tantanian.

Disponible en https://open.spotify.com/show/1O8nFGDIIuCNk2nkMquWVr?si=QB_7qUNfQ_2suBHaiqfLIg