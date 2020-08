Orán: una concejal apartada por estar a favor del aborto 

Los concejales de la ciudad de Orán removieron de la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura a la edil del Frente de Todos y miembra del bloque del Partido de la Victoria, Verónica Hilario. La acción fue a raíz de una nota difundida el domingo por el abogado Domingo José Sabag, quien cuestionó la participación de Hilario en la organización de los premios San Ramón 2020 en honor al patrono de la ciudad, San Ramón Nonato, que se realizará el 28 de agosto. Afirmó que la militancia de Hilario a favor del aborto legal, seguro y gratuito es contradictoria con la celebración de los premios y las fiestas de los santos patronos.

En ese contexto, los concejales votaron ayer el cambio de autoridades de la Comisión de Educación y Cultura que Hilario presidía desde julio y que justamente es la que se encarga de armar la comisión organizadora de los Premios San Ramón que distinguen a los ciudadanos destacados de la ciudad.

En lugar de Hilario, nombraron como nuevo presidente a Miguel Burgos, miembro del bloque Somos Orán Pablo González. Si bien la nota que envió Sabag fue dirigida a la Comisión de los Premios y no al Concejo Deliberante, los ediles tomaron partido y removieron a Hilario.

De acuerdo al acta, el fundamento es el “cuestionamiento efectuado mediante nota del dr. Sabag”. También se aclaró que “luego de la votación el presidente (que es Burgos) renuncia”. Sin embargo, el edil dijo a Salta/12 que seguía al frente de la Comisión y que el cambio fue para “cuidarla y protegerla” y aseguró también que no se “corrió” a Hilario de la presidencia.

“Se venía formando una crítica hacia ella y todos sabemos que tiene otra mentalidad y otra visión que se contraponía con la imagen de San Ramón”, agregó Burgos, aunque no explicó cuál es esa imagen del santo. El concejal afirmó que el abogado antiderecho que presentó la nota es “una persona prestigiosa” y su presentación causó “polémica”. Por eso, reiteró que, incurriendo en un ejercicio de machismo, en que “como mujer había que protegerla”. “No queríamos que quede expuesta”, añadió.

Hilario manifestó su postura ante los concejales antes de la votación del cambio y sostuvo que no estaba de acuerdo porque lo accionado por Sabag “era discriminatorio y violento”. “Me expuso para ser juzgada con insultos y agravios en las redes sociales porque él se encargó de difundirla en los medios. Fue una agresión a mi forma de pensar”, relató la edil a Salta/12.

Si bien los cambios en las presidencias están contempladas en el reglamento del Concejo, para Hilario “no hay fundamento validero” para la remoción. “Si es por trabajo, el presidente anterior de la Comisión no hizo mucho”, destacó. “Siempre he expresado mi forma de pensar y entonces me parece lamentable lo sucedido porque no es lo que queremos mostrar para los vecinos y vecinas”, indicó.

La edil consideró que lo realizado por sus pares son “represalias” por los proyectos que apoya desde su banca. Uno de ellos, es que se pueda investigar a los concejales que forman parte del Frente Sáenz Gobernador y que están involucrados en el pedido y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) . “Es una represalia porque ellos no quieren que tratemos el tema del IFE”, subrayó.



La concejala aclaró que recién en julio asumió la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura porque desde marzo a julio estuvo a cargo del concejal Leonel Mendez. “En julio se cambió la presidencia y desde ese mes hasta agosto hicimos todo lo que no se había hecho desde marzo” y eso incluyó motorizar el armado de la comisión de los premios San Ramón 2020, sostuvo.



"Acá hay persecución ideológica"

En referencia a la carta que envió Sabag, la concejala dijo que no puede desligarse de las acciones que lleva adelante el bloque del PV dentro del Concejo Deliberante. “Fuimos el único bloque que no votó (el aumento) de la (ordenanza) tarifaria” hace tres semanas. En esa línea, recordó que Sabag había presentado un amparo colectivo cuando el ex intendente Marcelo Lara Gros quiso aumentar la unidad tributaria en 2019.

“Ahora no se manifestó y tampoco denunció a los concejales que están dentro del Frente Sáenz Gobernador involucrados en los casos del IFE”, destacó al tiempo que señaló que las acciones del abogado van en línea con la actual intendencia de Pablo González y de la cual Hilario es opositora. En relación a los premios, explicó que la única tarea que debe realizar "es la organización del evento, ver las comisiones, los ternados y las placas”.

Por eso, dijo que lo de Sabag “no tiene nada que ver con la organización del evento” y adelantó que lo denunciará ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Afirmó que la acción del abogado es peligrosa “porque acá hay persecución ideológica”.

Añadió que no coincide con el pensamiento del abogado “pero en ningún momento lo ataco y me parece que es lamentable que a mí sí se me ataque”. “Una cosa son los escraches en las redes, pero otra cosa es que un abogado reconocido en el medio propague este discurso. Es muy peligroso”, reiteró.

En la carta que envió Sabag primero se lee una reseña de la biografía de San Ramón Nonato. Dice el escrito: "es tal el reconocimiento a la figura del Santo que el Concejo Deliberante instituyó por ordenanza el máximo galardón de honor a las personas que se destacan en nuestra ciudad” y son reconocidas con los Premios San Ramón.

Sabag dijo que está en desacuerdo con que Hilario participe de tal organización, puesto que “precisamente se otorga un premio en honor a una persona sinónimo de vida”. Además, agregó que esto se da en un contexto donde los concejales del municipio declararon a Orán ciudad pro vida y pro familia.

Así como describió la vida del santo, Sabag también hizo una reseña de la concejala. Afirmó es una persona “de reconocida militancia dentro de la organización Colectivo de Mujeres", hoy Colectiva Panambi, que desde hace años realiza acciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, gays, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias.

El abogado indicó que desde la Colectiva “se manifiestan abiertamente a favor del aborto y de la interrupción del embarazo y que también ha expresado públicamente su franca oposición a la declaración del Munipio de Orán como: 'PRO-VIDA'”.

Sabag dijo que considera "contradictorio que quien no defiende la vida en el seno materno, forme parte de una comisión que sí la defiende”. Afirmó también que no es “su intención cuestionar el pensamiento” de Hilario pero le resulta “contradictorio al espíritu de la celebración”. En esa línea, dijo que si la concejala continúa su participación esto resultaría “una grave intercadencia con sus principios”.

Solicitó que la comisión de los premios “se expida sobre el particular” y a la legisladora le pidió que “por razones de decoro, y otras que no viene al caso analizar, se excuse de participar”.

Antes de recibir la carta de Sabag, Hilario fue hostigada desde diversas cuentas de Facebook que la tildaban de “asesina” por estar a favor del aborto legal, seguro y gratuito. A raíz de eso, la edil realizó una publicación el lunes en la misma red social: “En los últimos días se me cuestionó desde distintos perfiles, el hecho de llevar la imagen del Patrono de la Ciudad San Ramón por estar a favor del Proyecto IVE. Es importante para mí que sepan que lo hago con mucho respeto, porque sé respetar las creencias, ideologías y convicciones de los demás”, sostuvo.



En 2018 Hilario ya vivió ataques mediáticos por estar a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Hoy soy la única que manifiesta su postura abierta a favor del aborto dentro del Concejo”, señaló.