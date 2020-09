Ups, lo hice otra vez

Acaba de publicar Réplica, su último sencillo, en referencia a los temblores que aparecen después del terremoto. Ignacio Herbojo llama terremoto a “la muerte de mi viejo y lo que yo sentí como la muerte del amor romántico, en ese momento. La réplica los representaría en forma de recuerdos, que con esta canción decido enfrentar. La sección de cuerdas es mi manera de abrazar a mi viejo, despedirnos, y soltar también a ese viejo amor que tanto quise, y decirles hasta acá: yo sigo”.

Ignacio Herbojo reivindica la canción melodramática como compositor, cantante, pianista y poeta. Viene de la música clásica y sin desecharla compone canciones pop, haciendo convivir un preludio de Bach con una canción de Kate Bush, Tori Amos o Joni Mitchell. Atravesado por la sensibilidad –que él llama femenina- su terreno en las composiciones es el amor, la introspección, la fragilidad y el misterio. A los 23 años compone Solo, su álbum debut. Son once canciones con piano y voz. Publicó tres sencillos, Santo y Señal, Niebla, y Verano, coproducido con Juan Stewart. En 2016 se une con Sobrenadar y lanza el EP “Enlace”, un proyecto que mezcla melodías y letras sensibles con el synthpop.



Con las atractivas tapas de sus sencillos, diseñadas por Agustín Ceretti, Ignacio cuenta a SOY que “las ideas son compartidas”. Herbojo toca el piano “Es mi instrumento. Estudié desde los 12 años con profe particular. Mi formación es clásica y lo que intento meter en mi música es eso”. Le gusta la música barroca, en especial Bach. Hace un tiempo sacó un tema con Dani Umpi Lo que yo quiera y en el verano grabaron otro en su homeestudio donde Ignacio tocó el piano y Umpi cantó, al que le falta producirlo para que en breve lo cuelguen en la red.

"Siempre me sentí mejor bienenide en circuitos gay, para tocar. Nunca me sentí agredido en otros lugares, pero no sé… prefiero los lugares gay. He tocado en Festivales como el de Recoleta cuando presentaba mi primer disco, que es re rosa, y en otros como Soy yo donde el marco era queer… Nunca recibí agresión, pero sí he visto… Pero era más como una pelea más a nivel personal…", relata.

Si Ignacio no fuera Ignacio, le hubiera gustado ser Kate Bush porque “¿quién no querría ser una mujer tan increíble?". Considera que su música, si fuese un animal, sería una serpiente. Ama escuchar una y otra vez Hunter, de Bjork; es una canción del año 98 que para Ignacio “suena a futuro incluso en el 2020 con tapaboca y todo”. Ama la música y charlar con sus amigas. Lo que más te atrae de un chico es la sensibilidad que éste tenga: “en cuanto a lo físico soy bastante ecléctico”, dice y se ríe con precaución. El sencillo Réplica cierra el periodo que comenzó con el disco anterior (Terremoto) donde hablaba de la fuerza, la vitalidad, lo impulsivo y lo animal. “Es un disco bastante urgente y muy directo”.

¿Urgente por qué?

Mi primer disco fue más reposado, más interior, en cambio Terremoto era más físico, que lo compuse en el 2015, armé mi banda porque quería transmitir la fuerza y la vitalidad. Me invita Rosario Bléfari (mi ídola desde los 15 años) para salir de gira a tocar con ella, y obviamente dije que sí sin preguntar a dónde íbamos… Yo tenía 24 años. Tocamos en el Centro Cultural Kirchner y en el interior del país. Volvemos de Río Negro y a mi viejo lo internan y después de 15 días muere de un tumor cerebral. A los dos meses me separo de mi novio y yo estuve muy mal, compungido, triste… No sabía de donde sacar las fuerzas para seguir ensayando con la banda y los temas que hablaban de la fuerza… Por eso me puse a trabajar en otro EP, con canciones más electrónicas, con Sobrenadar, y eso me servía para tomar un poco de aire. Dos años después, en el 2017, grabamos Terremoto. No sé de dónde saqué las fuerzas…

¿Cómo era la relación con tu papá que te afectó tanto su muerte?



Yo me llevaba re bien con mi papá. Trabajé mucho tiempo con él. Tenía un lavadero de ropa y me encanaba por todo lo que significa lavar ropa.

¿Qué te signfica?

Borrar la mancha, me parece muy interesante. Obviamente teníamos roces del laburo pero nos llevábamos re bien. Cuando le conté que era gay tenía miedo de lo que me iba a decir y me contestó: "Bueno, Nacho, con tal de que vos seas feliz", nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Mamá también lo tomó re bien. Desde los 12 años miraba novelas con ella; ya se percibía… Tuve la suerte que fuera bien recibido cuando lo conté.

Ahora que salió el libro de Rosario Bléfari que habla del dinero te pregunto ¿de qué vive un músico?

Yo vivo de otro trabajo que no tiene nada que ver con la música. Mi mayor afán es vivir de la música. Yo creo que se puede pero de distintas vertientes de la música. Puedo tocar mi música, producir otras bandas, ser profe de piano, no solamente tocar en el escenario.

¿Cómo son tus letras en relación a lo gay-queer?

Yo me pierdo en las palabras, me gusta mucho su musicalidad. Soy muy meticuloso cuando escribo. Tengo una canción que se llama Casa sola que se nota que estoy hablando sobre un chabón. Digo: "Te vi mágico, te vi esplendido, me derrito…"

¿Tenés intención de apuntar a un público queer o no?

Sí, sí, sí, sí… En mi anteúltimo sencillo, que se llama Última habitación, en el video es el primer encuentro entre dos chicos. La letra dice: “Después de hablar quiero coger”. Es encontrar la belleza en las palabras que en los cánones de los letritas argentinos ni en pedo dirían.

¿Qué música te gusta?

Desde los 13 años escucho Bjork, Dani Umpi, Rosario Bléfari, Marco Otero. Me gusta mucho el folclore tipo Atahualpa, Mercedes Sosa (obvio). Yo crecí con rondas familiares donde ellos tocaban esas canciones.

¿Hay una movida de música LGBT o están lxs músicxs aisaldxs?

Hay bandas disidentes, pero no sé si estamos en un colectivo, creo que estamos más segregadxs.

¿Cómo vivís la cuarentena?

Revisé lo que había en el placar (risas) de canciones y apareció Réplica, que la tenía guardada desde 2018. Es algo muy personal y doloroso para mí pero la cuarentena me encontró revistando los demos, las canciones, las notas del celular y me enfrenté a eso. Yo hago música muy personal entonces hablo sobre eso, como para darle un cierre a esa etapa. También vi muchas pelis, como una necesidad de otras realidades, de escuchar otras historias.

¿Por qué te decidiste a sacar Réplica?

Estaba viendo La flor de mi secreto de Almodóvar y ella es una escritora de novela rosa con un seudónimo y en un momento dice que todo lo que escribe le sale negro y cuanto más rosa quiere más negro le sale. Yo siento que es la canción más oscura, triste y que tenía que hacerla. Necesitaba sacar ese tema. Y me recuperé de la separación de mi novio. De lo que es difícil de recuperarse es de la muerte, pero unx aprende de esas pérdidas. La muerte de Rosario también me trajo mucho dolor.

¿Qué planes tenés?

Estoy preparando una serie de vivos para hacer por redes con re versiones a piano y voz de mis canciones anteriores. También leo libros en Instagram. Me encantaría salir a tocar en vivo. Mientras tanto estoy explorando otros formatos como tocar con sintetizadores, porque es lo que me permite hoy la cuarentena.

Se lo puede escuchar en vivo en Instagram el lunes 31 de agosto a las 21. IG Live: @industria