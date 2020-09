Mariela Fernández le contó a Luciana Rubinska los detalles del abuso que sufrió a los 10 años

"Nunca pensé que se iba a viralizar de esta manera." La sorpresa es de la periodista Mariela Fernández, que en la mañana del jueves, mientras entrevistaba a dos especialistas en abuso infantil, contó que ella misa había sido vícitma a los diez años. La que la escucha con atención es Luciana Rubinska, también periodista de C5N que, atenta a la repercusión del relato, convocó a Fernández para que cuente en detalle su experiencia.

El primer disparador fue, claro, la noticia del padre acusado de haber abusado de su hija y dado a conocer los hechos con audios para sus conocidos. El segundo, piensa Fernández, fue que vio en los últimos tiempos la serie The Morning Show, que parte de la revelación de episodios de abuso que se desarrollan al interior de un popular programa de noticias.

Pero cuando estaba al aire no pensó en nada de esto sino en preguntarles a los especialistas que entrevistaba, "por mi doble experiencia de víctima y mamá", sobre cuáles son "los indicios a los que hay que estar atentos como papás porque, siendo niños, no sabemos cómo ponerlo en palabras".

"En mi caso --cuenta Mariela-- nadie de la familia estaba al tanto. Los eventos de abuso se daban en situaciones de juego. Fueron varias veces. Estoy hablando del 86, 87. Ibamos a jugar a las escondidas o al cuarto oscuro y entonces aparecía lo de 'vení conmigo que nos escondemos juntos y no nos van a encontrar'. Y ahí se daban las situaciones de abuso, de manoseos seguida de amenazas como 'no digas nada de esto esto porque tus papás se van a enojar'."

Siguiendo con su caso, la periodista remarcó que "yo lo único que hacía era quedarme quieta y la otra persona ejecutaba movimientos. Mi hermano menor vio una situación, que la calló en el momento, pero cuando nos íbamos a casa, en el auto, le dijo a mi mamá: 'Mami, tal (el nombre de la persona) le puso el pito en la cola a Mariela'".

En su caso "era un familiar cercano, un primo segundo, que no denuncié en su momento y no sé si corresponde hacerlo ahora", por lo que nunca "tuve la intención de hablar de mí, sino la de que esa gente, que está en una organización que se dedica a contener a las familias, nos diera los datos de a qué tenemos que estar atentos los papás".

Fernández también contó las implicancias que tuvo el abuso en su vida posterior. "Me pasó algo después de hacerme pis encima y en ese momento nadie lo asoció al hecho de abuso. Mucho tiempo más tarde, en terapia, empecé a asociar fechas y me di cuenta que hacerme pis encima cuando tenía diez años era un llamado de atención", contó y recordó que no le resultaba fácil hablar del tema: "A mí me daba vergüenza, y estaba eso de si te van a creer o no. Además hay que tener en cuenta que la cabeza de una nena de 10 años en 2020 no es lo mismo que la cabeza de una nena en 1980." Más adelante, resaltó, "me trajo muchas complicaciones a la hora de mi inicio sexual y me llevó años de terapia resolverlo".

Rubinska quiso saber cómo la familia había encarado el tema. "Después de lo que habló mi hermano se cortó todo. Mi mamá lo encaró y le dijo 'le ponés una mano encima de nuevo y te la corto'. Nunca más lo vimos a él o la familia. Fue la manera en que pudimos resolverlo. Hoy, en un caso similar, recomendaría hacer una denuncia judicial y consultar un psicólogo y hacer un chequeo médico".

Mariela Fernández no lo dijo pero una de las protagonistas de la serie The Morning Show es una periodista que acostumbra sacudir al programa con confesiones personales fuertes o preguntas fuera de libreto. Quizás algo de eso resonaba también en su cabeza cuando se decidió a la repentina revelación. En todo caso, la repercusión fue inmediata y consciente de la importancia que podría adquirir su relato en niñas que actualmente sufren situaciones de abuso o en mujeres que las sufrieron y no saben como convivir con ellas.

Como bien resumió en su cuenta de Twitter Mariana Carbajal: "Tu voz es la de muchas. Poner en palabras la experiencia dolorosa que viviste en la infancia le ayuda a otras mujeres a sacar a la luz situaciones de abusos sexuales de hoy de ayer también. ¡Gracias!"