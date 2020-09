Pandemia: derrumbe de las ventas de Coca-Cola

Las ventas globales de Coca-Cola registraron en el segundo trimestre una caída del 28 por ciento y se ubicaron en 7200 millones de dólares. "La baja de las ventas estuvo en primer lugar traccionada por los canales de venta que apuntan al consumo fuera del hogar, que representan aproximadamente la mitad de las ventas de la compañía", explica la firma en su último balance trimestral.

Entre abril, mayo y junio, buena parte de la economía mundial se mantuvo en una situación de confinamiento a raíz del coronavirus. Esto redujo drásticamente la actividad de sectores como gastronomía, recreación y cultura, hotelería y turismo. Aunque con diferentes consecuencias sobre las personas, el impacto económico se da a toda escala, desde el changarín hasta en las empresas más grandes del mundo.

"En el segundo trimestre, Coca-Cola puso el foco en mantener un clima de trabajo seguro para los empleados mientras que además proveyó a los consumidores de los productos y servicios necesarios durante estos tiempos sin precedentes. Creemos que el segundo trimestre habrá sido el más desafiante del año", indicó James Quincey, CEO de Coca-Cola Company.



A partir de la caída de las ventas, el cash flow anual de Coca-Cola se ubicó en 2800 millones de dólares, una baja del 38 por ciento. En tanto, las ganancias por acción de Coca bajaron un 32 por ciento. En términos de volumen, las ventas de la empresa en el segundo trimestre se contrajeron un 16 por ciento.



En América latina, detalla el balance, "las ventas en unidades bajaron un 9 por ciento, lideradas por la caída en Argentina, México y Brasil a partir del impacto del coronavirus". "El ingreso operativo declinó un 14 por ciento, lo cual incluye el viento de frente dado por la depreciación cambiaria en la región", agrega.

En el caso de los Estados Unidos y Canadá, se registró una caída de ventas en volumen del orden del 16 por ciento, mientras que el ingreso operativo se redujo en un 31 por ciento.

En Europa, "las ventas por unidad cayeron un 17 por ciento a raíz de las medidas de confinamiento que se aplicaron en la mayoría de los mercados", mientras que el margen se redujo un 31 por ciento.

De cara a los próximos meses, el grado de incertidumbre es tan alto que la firma no arriesgó pronósticos. "En la medida en que la pandemia del coronavirus continúe evolucionando, no hay certeza sobre el impacto final. En consecuencia, el año financiero 2020 de la compañía y sus resultados operativos no pueden ser estimados razonablemente en este momento", aclaró la firma.

Ante la tendencia global de caída en el consumo de gaseosas, algo que excede al problema de la pandemia, Coca-Cola está avanzando desde hace varios en nuevas unidades de negocios. Por ejemplo, se espera que la empresa expanda su incursión en el mercado de bebidas alcohólicas con Topo Chico, una marca mexicana de agua mineral que adquirió en el 2017 por 270 millones de dólares.

Aunque es la primera bebida alcohólica de la marca en América latina, no es la primera en el mundo. En el 2018 en Japón, la empresa lanzó una bebida que contiene entre el 3 y el 7 por ciento de alcohol.