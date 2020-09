Rodríguez Larreta confesó que trabaja para su candidatura presidencial

En el medio de la picante interna que atraviesa Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta blanqueó que está preparando un "proyecto nacional" junto a María Eugenia Vidal para "ganar" las elecciones legislativas del año que viene y las presidenciales del 2023. El jefe de gobierno porteño, referente del ala más "dialoguista" de la oposición y cuya imagen fue creciendo durante la gestión de la pandemia, reconoció sus aspiraciones presidenciales. Durante una teleconferencia con referentes de su partido aseguró que trabaja "para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno". En tanto, el ala dura y cercana a Mauricio Macri buscó bajarle el tono a la confesión de Larreta y señalaron que el funcionario porteño está buscando "reajustar" su imagen "pasiva" que había dejado luego de la marcha contra el gobierno del lunes.

"Yo estoy para jugar, estoy para ayudar, para transmitir la experiencia de la Ciudad a la Provincia. Estoy para un proyecto nacional", dijo Rodríguez Larreta en el encuentro virtual que mantuvo el jueves a la tarde con los integrantes de la Mesa Política de Juntos Por el Cambio en La Matanza. La charla, en la que participaron más de 200 militantes, dirigentes y concejales de distintas localidades del partido bonaerense, estuvo encabezada por el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, quien presentó a Larreta como "el mejor político de nuestra generación". Allí, el jefe de gobierno confesó que "hace años" que tiene "una vocación" y contó que está trabajando junto a María Eugenia Vidal para que Juntos por el Cambio gane las elecciones el año que viene: "No somos socios, porque las sociedades pueden romperse y nuestra relación no. María Eugenia y yo somos lo mismo", manifestó sobre su relación con la exgobernadora bonaerense.



"Trabajo para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno. A partir de eso, la gente decidirá. Tengo vocación, desde hace años, pero lo importante es que volvamos, no que yo llegue. Y es ahora. Es importante hacer una buena elección el año que viene, no hay que esperar hasta el 23", dijo Larreta. En diálogo con las y los militantes y referentes del espacio en La Matanza, el jefe porteño aseguró que "tenemos un proyecto para ganar", y agitó: "Para eso tenemos que ganar en La Matanza, no alcanza con hacer una buena elección. Es esencial el trabajo en la calle, estar con la gente todos los días. Yo lo hago desde hace doce años en la Ciudad, privilegiando la gestión y luego estirando las 24 horas del día para poder tener ese cara a cara. Por eso valoro tanto a la militancia, y mucho más en los distritos donde no gobernamos".

Sin embargo, una vez que estas declaraciones realizadas a través del Zoom se hicieran públicas, tanto desde el entorno de Larreta como de Finocchiaro salieron a bajar un poco el tono. "Horacio trabaja para mantener la unidad de Juntos Por el Cambio y consolidar una alternativa amplia. Se busca armar un proyecto, pero no hay posicionamientos de nadie", indicaron fuentes cercanas al jefe de gobierno. En una línea similar, figuras cercanas al exministro de Educación negaron que el encuentro virtual hubiera representado "un alineamiento interno" de la Mesa Política de La Matanza (compuesta por Finnocchiaro, los diputados Toty Flores, Hernan Berisso y Josefina Mendoza, Mariano Álvarez, Alejandro Zamorano y Gustavo Vélez) detrás de la figura de Larreta. "Él dijo que estaba para ayudar, que sabía que la pelea acá era difícil, pero que para construir un proyecto nacional era muy importante ganar La Matanza", indicaron desde el entorno de Finnochiaro, aunque, finalmente, admitieron: "No hubo alineamiento interno, pero si vos le preguntás a Alejandro dónde está el futuro del partido él te va a decir tres nombres: María Eugenia, Horacio y Lousteau".

"Acá lo que pasó fue que Larreta se dio cuenta de la masividad que tuvo la marcha del lunes y que su posición pasiva le estaba generando algunos costos políticos", afirmó un exfuncionario del gabinete de Mauricio Macri en diálogo con Página/12. El exministro, muy cercano a Macri, desestimó el peso de las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, indicando que "todo el mundo" dentro de Juntos por el Cambio conoce de sus aspiraciones presidenciales: "No hay ninguna novedad, si está armando un proyecto en otros distritos hace tiempos ya. ¿Para quién te crees que está armando (Emilio) Monzó? Lo raro hubiera sido que hubiese dicho 'quiero ser candidato a presidente', pero Horacio es cuidadoso, nadie en este contexto de crisis va a decir eso", aseguró.

Para el exfuncionario macrista, más alineado detrás del ala "dura" de Cambiemos, las declaraciones del jefe comunal porteño deben ser leídas en el contexto de la marcha anticuarentena que se realizó el lunes 17: "Está buscando reacomodarse. Muchos, como (Rogelio) Frigerio, sobreactuaron su rechazo a la marcha y buscaron bajarle el precio. Vos podés pensar lo que quieras de la marcha, pero no podes negar que fue masiva, concurrida y federal. Larreta la jugó para atrás y ahora está buscando reaparecer y reacomodarse", indicó. Este exfuncionario --que sí fue a la marcha-- explicó que las palabras de Larreta apuntaban, de alguna manera, a recuperar el protagonismo que había perdido luego de su "desmerecimiento" de la convocatoria en contra del gobierno. "Es vivo Horacio, va ajustando su discurso de acuerdo a cómo viene la mano", aseguró.

Informe: María Cafferata