DNU de telecomunicaciones: dictamen favorable con faltazo de la oposición

El Frente de Todos avaló en la Bicameral de Trámite Legislativo el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara esenciales los servicios públicos de Internet, telefonía y TV paga, y suspende --en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19-- los aumentos hasta fin de año. La oposición de Juntos por el Cambio, que ya se había manifestado en contra del DNU presidencial y que se abroqueló en defensa de las corporaciones del sector, no participó de la reunión y cuestionó la convocatoria de la Bicameral porque no se habrían cumplido las 48 horas de antelación y se realizó en forma remota, sin que la Cámara baja haya prorrogado el protocolo para su funcionamiento virtual.

El oficialismo, con mayoría propia en la Bicameral, firmó el dictamen que respalda el DNU 690/20 del Ejecutivo. Desde el Frente de Todos tampoco dudaron en cargar contra la oposición de JpC, que desconectada de la reunión a modo de protesta y sin posibilidad numérica de torcer la voluntad del oficialismo, ahora amenaza con impugnar la convocatoria de la comisión realizada por su presidente, el diputado Marcos Cleri (FdT).

Con el dictamen, el oficialismo está en condiciones de llevar el tema al recinto del Senado, donde también cuenta con mayoría propia, y que el Congreso refrende el DNU, para lo cual es necesario el respaldo de una de las Cámaras. Las protestas opositoras, en cambio, se diluyen a la hora de la confrontación numérica en el Parlamento: necesita del rechazo de ambas Cámaras para que decreto quede sin efecto. Si ninguna de las dos llegara a tratarlo, el DNU seguirá vigente. De hecho, esta última modalidad fue una de las estrategias parlamentarias del gobierno macrista, que blindó los DNU más resistidos de Macri para que el Congreso no los revisase.

"Hemos refrendado por mayoría una medida que cuida a la gente en este momento que nos toca vivir, marcado por la pandemia, en el que garantizar el acceso a las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías es vital", dijo Cleri tras la reunión. "Una vez más vemos que la oposición elude el debate en los ámbitos correspondientes, como esta Bicameral. Pareciera que el único objetivo que tienen es desgastar al gobierno nacional, y en función de ese objetivo se ponen la camiseta de los grandes grupos económicos que solo buscan ganar cada vez más", agregó.

El diputado santacruceño Pablo González fue el miembro informante del oficialismo y el encargado de defender el DNU, en un debate que la oposición esquivó en la bicameral. Allí sostuvo que el decreto “propicia la libertad de expresión y el acceso a la información”, al tiempo que “mucha más gente se va a poder conectar”. “El Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”, afirmó.

“También volvemos a suspender los aumentos (hasta el 31 de diciembre), porque los autorregulados nunca lo hubieran hecho”, describió González destacó e insistió que se garantiza “el acceso de todos” y de “las familias con pocos recursos”, que actualmente tienen inconvenientes con la conexión para sus hijos a las clases virtuales.

El santacruceño también recordó que el presidente Mauricio Macri dictó ni bien llegó a la Casa Rosada el DNU 267/15 que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. Una medida –sostuvo– que se hizo “bajo el argumento clásico, que hoy estamos viendo otra vez en los medios: falta de inversiones y seguridad jurídica”. “Así se eliminó la posibilidad que tenía el Estado de regular esta materia. Con el argumento de la competencia lo único que hicieron fue profundizar el control de los monopolios”, insistió González y le puso nombre a la decisión de Macri: ese decreto “directamente vino a beneficiar” la “necesidad y urgencia para Clarín”.

De todas maneras, el diputado oficialista planteó la necesidad de avanzar en “volver a poner en valor” la Ley de Argentina Digital, crear “una tarifa diferencial para los beneficiarios de la AUH”, además de diseñar “una referencia tarifaria para un servicio mínimo de TV, telefonía e Internet, que le traiga equidad a las ciudades que están lejos”, porque los monopolios no invierten en el interior.

En cambio, Juntos por el Cambio planteó sus críticas y cuestionamientos a través de una carta que firman los legisladores que integran la bicameral: los radicales Luis Naidenoff, Luis Petri, Gustavo Menna y Silvia Giacoppo, y los macristas Pablo Tonelli y Omar De Marchi. Ahí afirman que no se cumplieron las 48 horas de anticipación y que la reunión fue convocada "bajo la modalidad de teleconferencia con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados a pesar de que el protocolo para realizar sesiones remotas ya venció".

La principal bancada opositora condiciona la prórroga del protocolo en la Cámara baja, para que los proyectos que lleguen al recinto sean solo los “acordados por todos los bloques" y así frenar el tratamiento virtual de cualquier iniciativa del Gobierno que rechazan. El del Senado, en tanto, sigue vigente por otros 30 días más.

"Se decide arbitrariamente un temario que no respeta los ingresos de los DNU. Por ejemplo, aún no logramos que se trate el decreto de suspensión de movilidad jubilatoria, que para nosotros es clave, ya que ajusta sobre los jubilados porque les saca parte de los haberes y viola flagrantemente la Constitución", se quejó Petri.

Fuera del recinto, la exdiputada radical y ex presidenta del Enacom durante la gestión macrista, Silvana Guidici, expuso más claramente la postura opositora al reclamar "un shock de inversión con reglas de juego claras". Guidici dijo que eso se logra "con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios con tarifas", sino que se debe "fomentar la competitividad para lograr tarifas a la baja". La ex diputada que se opuso tenazmente a la ley de medios afirmó que "nadie discute que tiene que ser un servicio esencial, tanto la provisión como el acceso a Internet", pero enseguida predijo: "Si el motor del futuro en móvil es el 5G, ¿qué tecnológica líder vendría a invertir acá en estas condiciones?".

El resto de la oposición se diferencia del macrismo

Parte del resto del arco opositor también fijo postura frente al DNU de Alberto Fernández que declara esenciales los servicios públicos de Internet, telefonía y TV paga, y suspende los aumentos hasta fin de año.

El diputado José Luis Ramón, que preside el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, celebró la medida, la calificó como “un avance enorme” y “un hecho histórico”. También, cuestionó la postura de Juntos por el Cambio: “Esta fuerza política no puede seguir dilatando los temas para tratar”.

El mendocino se diferenció de la principal bancada opositora y afirmó que desde su espacio “consideramos a las personas” y las políticas necesarias para que vivan “en condiciones de bienestar”, mientras que hay sectores que defienden “las ganancias económicas de un pequeño grupo de empresas que se hacen gigantes”.

Desde el Frente de Izquierda la diputada Romina Del Plá remarcó que el decreto “no avanza con temas que son fundamentales” y sostuvo que la declaración de estos servicios públicos como esenciales, “no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y servicios que, en su inmensa mayoría, están en manos privadas y grandes monopolios”.

“Los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no los fija el Estado”, advirtió la legisladora del FIT y apuntó que la suspensión de los aumentos “es eso, una suspensión, no la anulación”, por lo cual “queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo”.