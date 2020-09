Axel Kicillof se reúne con la madre de Facundo Astudillo Castro  

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantendrá un encuentro este jueves con Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.



Cristina señaló en varias oportunidades que tenía intenciones de concretar una reunión con el gobernador, en el marco de las fuertes críticas que sostiene contra el ministro de seguridad Sergio Berni.

Si bien hubo distintas comunicaciones telefónicas con el mandatario provincial, la madre de Facundo considera necesario un contacto personal. "El gobernador me ha llamado varias veces, pero yo no creo en las personas si no las miro a la cara", afirmó luego del ser recibida el lunes por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

De aquel encuentro en la Residencia de Olivos, que duró casi dos horas, Castro expresó que "renovó su confianza en el Presidente". "Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme. Ha sido muy amable y muy sincero, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de exigir respuestas", agregó.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó en las últimas horas que el objetivo de su Gobierno es el de "conocer la verdad" sobre lo que ocurrió con Astudillo Castro y destacó que si hay responsabilidad institucional, no le va a "temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar".



Kicillof explicó que desde el gobierno provincial "se acompañó cada uno de los pedidos que hizo la familia de Facundo, como pasar la investigación al fuero federal, es decir, apartar a la policía de la provincia de Buenos Aires" y agregó que se hizo "con absoluto acuerdo, ya que hoy está investigando la justicia federal".



"Vamos a colaborar con la investigación, mientras tanto hay que esperar lo que avance la Justicia Federal", apuntó.

La autopsia

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró hoy que los peritos que analizan el cuerpo hallado en la localidad bonaerense de Teniente Daniel Cerri en el marco de la búsqueda de su hijo le dijeron que pertenece a un joven de "entre 22 y 24 años", de "1,60 metros" de altura y que la causa probable de muerte fue "asfixia".



"Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento", dijo la madre de Facundo en una entrevista televisiva.