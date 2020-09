Con bocinazos en contra se realizó una audiencia pública virtual 

Como estaba previsto por el municipio, se realizó la audiencia que estipula el artículo 49 de la ley 7070 de Protección del ambiente como paso previo a cualquier tipo de habilitación. El trámite se concretó a pesar de las quejas y los recursos presentados por asociaciones ambientalistas, cátedras de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Consorcio de Usuarios del Acueducto Pablo Lesser, que aseguran que ese proyecto de loteo privado los dejará sin agua.

Entre otros argumentos, quienes estaban en contra de la audiencia denunciaron su falta de legitimidad, por el método elegido por el Ejecutivo municipal para realizarla, ya que fue a través de un Zoom en el que sólo expusieron los desarrolladores y sus técnicos, pero no se habilitó la intervención de los inscriptos, que fueron más de 100.

“No se puede participar de esa manera, será un monólogo de la empresa”, le había dicho a este medio hace unos días Agustín Mogaburu, presidente del Consorcio de Usuarios del Acueducto Pablo Lesser, mientras se preguntaba cuál era el apuro del municipio por avanzar en la audiencia siendo que desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se habían suspendido durante la pandemia justamente porque no estaban dadas las condiciones para realizar los encuentros tal y como lo prevé la ley.

Por eso mismo, mientras los representantes de la firma Los Maitines SA, junto al secretario de Gobierno de la comuna, Rodrigo de la Serna, realizaban la transmisión virtual prevista desde un salón municipal, cientos de vecinos se convocaron y realizaron un bocinazo en señal de protesta.

Quizá como consecuencia de esos reclamos, las autoridades decidieron, durante la transmisión, darle la palabra a dos de los participantes luego de la presentación de la firma que prevé realizar 295 lotes sobre 125 hectáreas ubicadas entre la Quebrada de San Lorenzo y la ruta 28.

El abogado del Consorcio de Agua de Lesser, Pablo Sylvester, aclaró que a pesar de estar participando no reconocía el valor legal de la audiencia, “no es pública y esta no es una forma de participación”, indicó. A la vez que repitió que desde el Consorcio no entienden “la urgencia municipal para realizarla”.

Sylvester subrayó que desde el Ejecutivo local nunca les permitieron acceder al expediente de impacto ambiental que presentó la empresa desarrolladora con las observaciones que realizó la Secretaría de Ambiente, en cuanto a que el emprendimiento está emplazado en una zona clasificada amarilla del Ordenamiento Territorial de Bosques (OTBN) por ser una región boscosa y por su inclinación debido a que es parte de un cerro. Así como otros pedidos vinculados al tratamiento cloacal y el uso razonable del agua.

Reiteró que si el municipio autoriza a Los Maitines acceder al agua solicitada, “los vecinos de Lesser y San Lorenzo nos vamos a quedar sin agua todo el invierno”. Y aprovechó para denunciar la falta de obras de Aguas del Norte por no incluirlos entre los beneficiados en la red del acueducto que va desde el río Lesser a la Villa San Lorenzo, a pesar de asegurar que fue uno de los compromisos que asumió la empresa con los vecinos del lugar.

“Nosotros figuramos como clandestinos porque recolectamos el agua del río como podemos, sin embargo, barrios privados como El Tipal toman el agua de allí y ni siquiera sabemos cuánto pagan”, manifestó. Y finalizó su presentación destacando que no se puede seguir avanzando en el crecimiento urbanístico “sin una planificación seria”.

Por último, quien tomó la palabra fue la ex titular de Ambiente de la provincia, Irene Soler, quien también se manifestó en contra del loteo y preocupada por “el futuro de la ley de Bosques (7.543) y el Ordenamiento Territorial (OTBN)”, así como por la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 26.331.

Criticó el nuevo Código de Edificación que emitió el municipio de San Lorenzo en 2019, que modificó los niveles permitidos de construcción de viviendas en altura. Según Soler, ese nuevo Código no fue remitido a la Secretaría de Ambiente a pesar de que “hay superposición de las cotas con la ley, y este emprendimiento está sobre una zona amarilla según el ordenamiento”.

Desde el municipio recordaron que hasta el miércoles recibirán las observaciones al proyecto urbanístico, mientras que el 7 de septiembre está previsto un nuevo encuentro por Zoom en donde los empresarios darán respuestas.

El secretario de Gobierno recordó que esa no será la instancia final, sino que significará recolectar más datos para evaluar si se permite o no avanzar con el loteo.

Los Maitines

La finca, propiedad de la familia Patrón Costas, tiene 2.300 hectáreas ubicadas sobre los cerros colindantes al pueblo y la Quebrada de San Lorenzo, así como a los caminos que llevan al mirador del mismo nombre.

Su desarrollador, Alejandro Cornejo, informó que la firma Los Maitines SA prevé utilizar solo 125 hectáreas, de las cuales 71 estarán destinadas a 295 lotes y las otras 40 a espacios verdes y de recreación.

Aseguró que será un emprendimiento “sustentable y amigable con el ambiente”, y que respetarán tanto la zona pintada de amarillo por el OTBN como la pendiente para la construcción.

Pero tanto vecinos y asociaciones ambientalistas como Greenpeace, denuncian que significa un avance de los proyectos inmobiliarios “sobre una zona de Selva Pedemontana de Yungas que se encuentra protegida por la ley de Bosques en Categoría II Amarilla”.

A su vez, grupos de trail running y senderismo temen que se corten algunos pasos públicos que llevan hasta el Mirador de San Lorenzo, un recorrido muy visitado por salteños y turistas.

Por último, están los vecinos, quienes aseguran que se verán afectados en un servicio que en las actuales condiciones ya es deficitario, y que de avanzar este desarrollo, terminará por secar el curso de agua del río Lesser que baña luego al río Vaqueros, por lo que algunos habitantes de ese municipio también se mostraron contrarios al emprendimiento.