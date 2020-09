Ginés González García sobre el aumento de casos de coronavirus: "Si no cambiamos la conducta, nos va a ir mal"

A horas de conocerse un nuevo récord de casos de coronavirus en todo el país, el ministro de Salud, Ginés González García, alertó sobre el “notable avance” del virus en todo el país producto de la transgresión a las medidas preventivas del aislamiento social obligatorio y advirtió que “si no hay una conducta distinta de la gente, esto tiene un mal final".

“La situación está delicada”, afirmó el titular de la cartera sanitaria al hacer un diagnóstico de la situación de la pandemia, tras la aparición de múltiples focos de contagio en varias provincias, algunas de las cuales debieron dar marcha atrás en la apertura de actividades y volver a una fase más dura de la cuarentena.

Durante una entrevista por C5N, el ministro alertó sobre el "notable avance de la enfermedad" que "se nacionalizó desde hace tres o cuatro semanas y crece muy fuerte". Como ejemplo citó que hay "cinco o seis jurisdicciones provinciales que están al borde" del colapso sanitario y señaló que "hay que tomar decisiones ahora".

“Cuando uno mira los números puede saber lo que va a pasar. Y sin ser tremendista, lo que estamos viendo y conversando con todos los gobernadores es que hay que tomar medidas, porque si no lo hacemos ahora nos lo va a hacer tomar la propia magnitud de la tragedia”, indicó.

El funcionario remarcó, además, que “todo el sistema científico ha reaccionado extraordinariamente bien” frente al problema, pero insistió con que “mientras todo eso ocurre, si no cambiamos la conducta nos va a ir mal”.

"Si esperamos, las consecuencias van a ser mucho peores", afirmó el funcionario nacional, al tiempo que aseguró que el Estado nacional dispuso "una movilización al máximo" de los recursos técnicos y humanos para contener el problema.

En lo que se refiere a asistencia con el personal sanitario, “mucho más no nos da” porque “el cansancio" está afectando a los trabajadores de la salud, lamentó y agregó: “Desde el punto de vista del Estado y de la potencialidad, ya no nos queda mucho más por hacer porque aunque tengamos 300 respiradores para distribuir, no tenemos más personal”.



Por otra parte, González García añadió que “tradicionalmente una enfermedad de ese tipo genera anticuerpos, pero no se saben cuánto duran y tampoco si estos son útiles para una reinfección. La incertidumbre que tenemos sobre esta enfermedad es terrible. Y la única certeza que tenemos es que hasta que no tengamos la vacuna, no vamos a poder parar la pandemia”.

Cuestionó también la difusión de productos como el dióxido de cloro, que no solamente son inocuos contra el coronavirus sino que además son tóxicos para la salud humana. “Algunos lo hacen por divertirse y otros por negocio, pero ya ha tenido consecuencias fatales en la Argentina”, criticó.