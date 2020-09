En Santa Victoria Este hubo ayer otros dos fallecidos y suman 10 

Un enfermero que cumplía funciones en el paraje Santa María y un joven de La Puntana, ambos integrantes del Pueblo Wichí, en la jurisdicción de Santa Victoria Este, fallecieron ayer y elevan a diez la suma de personas muertas en pocos días en esa zona del departamento Rivadavia. Aunque no en todos los casos se ha verificado que los decesos fueran provocados por la covid-19, los mismos presentaron síntomas compatibles con la enfermedad.

Una fuente hospitalaria informó a Salta/12 que el enfermero fue el jueves de la semana antepasada al Hospital de Santa Victoria Este a informar que tenía síntomas compatibles con el coronavirus, luego se aisló por sus propios medios, hasta el domingo anteúltimo, en que fue derivado al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, debido a que su salud se había resentido. Allá fue conectado a un respirador, ya en grave estado y ayer falleció.

En cambio, el joven de La Puntana murió en su comunidad y no se confirmó todavía que hubiera contraído la covid, aunque el diputado provincial Ramón Villa (FdT) informó a Salta/12 que el intendente Rojelio Nerón indicó que presentaba síntomas de la enfermedad. En esa misma comunidad, ubicada a dos kilómetros del límite con Bolivia, falleció el 21 de agosto otro hombre a quien se le diagnosticó la covid tras la muerte.

Pobladores de Santa Victoria Este señalaron a Salta/12 su preocupación por la escasez de recursos para enfrentar la pandemia y también por la falta de cuidados de parte de los habitantes victoreños. Como ejemplo, relataron el sábado hubo carreras cuadreras en Santa María y "vino gente de varios lugares". En ese paraje es común que se hagan este tipo de actividades y, según indicaron los lugareños, aún tras la declaración de las medidas de prevención por la pandemia, continuaron realizándose, "por eso hay contagio en la zona de (Santa) María", afirmaron.

El martes último, en la sesión de Diputados, Villa denunció la situación de Rivadavia, particularmente las necesidades en Santa Victoria Este, donde "el intendente me ha dicho que estaba muy preocupado porque no hay sala de aislamiento, aparte de todas las necesidades que tiene la gente de salud, lo del Hospital de Victoria, (Tras) La Sierra, no contaban con camas para aislar a las personas".

En Santa Victoria Este se habilitó el predio Trichaco para que las personas que covid y que no tengan síntomas graves pasen los días de aislamiento, para ese fin se instalaron 12 camas. En el Hospital, que es de baja complejidad, hay otras 8 camas. "Eso era el total que tenía y no había más en ningún lado, ni en La Sierra, ni en La Paz ni en Puntana ni en María", dijo el legislador, quien consideró que "lamentable la situación" y destacó que en este tiempo se podría "haber ya previsto todo esto en cada uno de los lugares donde más cantidad de personas viven y que ni siquiera tenían ibuprofeno, nada de eso".

Villa recordó que en la sesión el diputado oficialista Javier Diez Villa le respondió que el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, designado por el gobernador Gustavo Sáenz para ocuparse de relevar la situación sanitaria en el departamento Rivadavia, "había dicho que había camas, que estaba todo ya previsto". Pero al día siguiente Nerón desmintió esa situación, destacó.

Si bien De los Ríos encabezó un equipo que el viernes llevó colchones y otros elementos al Hospital de Santa Victoria Este, y se informó que se habían llevado otros insumos, el legislador del FdT sostuvo que ayer habló nuevamente con el intendente y le dijo que "él recorrió cada uno de los centros de salud y hospitales y en absoluto no hay nada de nada".

Nerón buscaba en la víspera reunirse con el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, que ayer recorría localidades del departamento Orán y tenía previsto trasladarse luego a Tartagal.

En la provincia, 145 positivos

La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología informó que se detectaron 145 casos nuevos de covid en la provincia. De ellos, 30 son confirmaciones de casos sospechosos. Otros 15 son personas que estuvieron en contacto estrecho con positivos, y el nexo del resto está en investigación

Además, ayer se activaron 12 protocolos con 12 muestras en estudio. Se informó que del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 2.650 ya se encuentran recuperadas.

La provincia notificó que el total de fallecidos llega a 59 fallecidas, una cifra que está por debajo de la real, dado que hay demoras en los procesos de reunión de la información. Y se informó que 79 personas permanecen internadas en unidades de terapia intensiva, y 47 están con asistencia respiratoria mecánica.

Por departamentos, en Capital se detectaron 84 positivos y el total es de 1.767. En Orán se notificaron 20, con un total de 775, y en General San Martín, 19, con acumulado de 1.086.

En orden de importancia por la cantidad de nuevos contagios notificados, les siguieron General Güemes, con 6 positivos y un total de 323, y Cerrillos, con 5, acumulando 99. En Rosario de Lerma se detectaron 4 positivos, el total es de 80 personas que contrajereon la covid, y en Rivadavia se informaron 2 positivos, con un total de 81. En Anta también se registraron 2, con un acumulado de 25. Y se detectó un solo positivo en La Caldera, La Viña y Guachipas, en el primer caso el acumulado es de 42, mientras que en La Viña se llegó a 23 y a 10 en el último departamento.