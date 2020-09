Sain contra los cachivaches y antirreformistas

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, hizo ayer su lectura pública acerca de la protesta policial en las puertas de la Jefatura de Policía y apuntó contra grupos "que quieren manipular a la fuerza" para su propio rédito político y abogados de "policías gatilleros" que azuzan este conflicto "para desestabilizar y generar zozobra política". "Desde Utrapol y Apropol, manejadas por dos cachivaches, piden $66.000 de salario", dijo. Del otro grupo identificó a "una abogada histórica de policías gatilleros -en referencia a Evelyn Andreozzi-, hija de Raúl "Perro" Andreozzi, hombre histórico de San Lorenzo y de estrecha vinculación al senador (Armando) Traferri". En tanto el otro abogado señalado por el titular de Seguridad es Jorge Bedouret. "Ese es el otro grupete que está azuzando este conflicto y pide $88.000 de piso salarial. Eso no es una demanda", afirmó y lo señaló en Radios Dos como un "histórico abogado de Los Monos". Al cierre de esta edición se negociaba una reunión para destrabar el acampe para el próximo martes. Al cierre de esta edición, la jefa policial provincial Emilce Chimenti dijo a Rosario/12: "Como no se ponían de acuerdo, no me dieron todavía una respuesta". Y aseguró que "el servicio de patrullaje en Rosario no se ve afectado para nada por la protesta".

Sain señaló que hay dos grupos que les hicieron llegar peticiones. "Hablo de lo que ellos llaman gremios, aunque no lo son, Utrapol (Unión de Trabajadores Policiales de la Provincia de Santa Fe) y Apropol (Asociación Profesional Policial Santa Fe)" y de "un sector que quiere influencia y manipular políticamente a la policía" para su propio rédito político. "Desde Utrapol y Apropol hacen una serie de demandas, un planteo de piso mínimo salarial de $66.000. La provincia de Santa Fe no puede pagar eso, porque además tienen que entender que hay empleados estatales, médicos, maestros, enfermeros y hay una política salarial del Estado que es la que se planteó en la negociación con UPCN y ATE la semana pasada. Y lo primero que nosotros dijimos desde el ministerio es que la policía tiene que estar incorporada en ese acuerdo y eso es lo que logramos".

El ministro criticó duramente a quienes comandan esas organizaciones: Alberto Martínez y Miguel Salazar. Los calificó de "cachivaches" por los que no se va a dejar "apretar", y sobre los que ironizó que "en la gestión anterior salían engordados de felicidad luego de algunas reuniones".

En cuanto al otro grupo que encabeza las protestas, el ministro refirió que "está capitaneado por una abogada histórica de policías gatilleros" y un "histórico abogado de Los Monos". Sain señaló así a Andreozzi, hija del Perro Andreozzi , hombre histórico de San Lorenzo y de estrecha vinculación al senador Traferri". En tanto el otro abogado señalado por el titular de la seguridad santafesina es Bedouret. "Ese es el otro grupete que está azuzando este conflicto y pide $ 88.000 de piso salarial. Eso no es una demanda" afirmó.

Además, Sain señaló que quienes están llevando este acampe adelante "son policías retirados, no hay personal activo, y destacó que "ayer (por el miércoles) la policía de Rosario trabajó normalmente" e "hicieron los relevos de guardia en la calle, para evitar algún tipo de problema mayor".

Fiel a su estilo el titular de la cartera de Seguridad disparó contra los detractores de la reforma policial que propone: "En esta provincia tan conservadora, sino rompés algunos huevos no podés hacer tortilla. Si te dejás llevar por el establishment santafesino, vas a tener por 100 años más esta policía que ya tiene, en su matriz básica, más de 70 años con el mismo formato". Y agregó: " Toda esta crisis de seguridad tiene que ver con el desempeño y composición que ha venido teniendo la policía de Santa Fe y lo que estamos haciendo es cambiar eso".

"Ustedes saben que estamos peleando con gente que todo el tiempo te está tratando de sacar el banquito, porque no quieren esta reforma, porque no es que quieran a la policía, la quieren manejar para tenerla a su disposición políticamente, quieren que esto fracase porque quieren sacar y poner jefes policiales en unidades regionales que respondan a ellos", reflexionó y aseguró que "con nosotros eso no va a pasar". "Con Perotti y conmigo, eso no volverá a pasar, quieren manejar y manipular políticamente la institución policial y no estoy hablando de sectores de la oposición partidaria, al menos no partidariamente".

Sain afirmó que "a los tipos que quieren manejar a la policía no hay forma de convencerlos, perdieron, no ganaron la elección y sus socios perdieron". "No quieren la reforma y por eso mandan a sus abogados a azuzar este conflicto para desestabilizar y generar zozobra política, de eso no tengo ninguna duda".

La Cámara de Abogados Penalistas repudió los dichos de Sain sobre los abogados.