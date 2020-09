Los colectivos salen a la calle

Los delegados de los choferes de la UTA Rosario decidieron ayer levantar la medida de fuerza, que comenzó el pasado 27 de agosto, a partir de la 0 del lunes. En las últimas 48 horas, la provincia transfirió a las empresas del transporte urbano e interurbano de pasajeros la esperada segunda cuota del Fondo Covid para el transporte del interior enviada por la Nación por 226 millones de pesos, de los cuales 105 corresponden a Rosario, y adelantó el subsidio provincial de octubre por otros 100 millones de pesos. Sumando el adelanto del aporte municipal, a través del Fondo Compensador, finalmente logró destrabarse el conflicto laboral con los choferes que reclamaban el cobro de salarios adeudados. A pesar de que les deben el 60 por ciento de los haberes de agosto, que posiblemente se cancele a fines de la próxima semana, el titular de la UTA, Sergio Copello, dijo que "el servicio de colectivos está asegurado".

"La asamblea decidió por unanimidad aprobar la propuesta del sector empresario, que sumado a los aportes de la Municipalidad, la provincia y los fondos nacionales, vamos a retomar la tarea a partir del lunes a las 0 porque hay que limpiar las unidades, y además alguno de los bancos no acreditan hasta el lunes", señaló Copello en la conferencia de prensa convocada en la sede del gremio.

El titular de la UTA explicó que ayer percibieron el 50 por ciento del sueldo de julio, la mitad del aguinaldo, las dos cuotas del decreto, y un adelanto del 40 por ciento de los haberes de agosto. "El próximo viernes, que está entrando otra cuota de la Nación, terminaríamos de cobrar todo el mes de agosto", estimó Copello, para luego agregar que, a pesar de no haber percibido la totalidad del salario del mes pasado, "el servicio de colectivos está asegurado".

"Como responsable del gremio tengo la sensación de darle alivio a un montón de familias que sus jefes y jefas de hogar no tenían para alimentar a sus hijos, y esto no es la cancelación total pero créanme que es una gran ayuda porque el monto que reciben hoy hace meses que no se recibe", respondió el titular de la UTA cuando le preguntaron si estaba conforme con la decisión de levantar la medida de fuerza.

Por otra parte, Copello consideró que "se juntaron prácticamente tres cuotas del subsidio de los fondos nacionales, estaba el aguinaldo que es medio sueldo más. La totalidad de los trabajadores seguimos conservando el 100 por cien de los puestos, no hemos tenido suspensiones, no tuvimos rebaja salarial. Si todo esto no es tomado en cuenta, en estos tiempos que son tan difíciles para todos los trabajadores, si bien no terminamos de cobrar la totalidad de agosto, estamos por buen camino".

Ayer, el Ministerio de Transporte informó que había reglamentado, luego de la aprobación del presupuesto nacional, la prórroga por 120 días del Fondo Covid de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, que destina 6.500 millones de pesos ante la emergencia en materia sanitaria por la pandemia.

"Para Santa Fe, la cartera que depende de Mario Meoni destinará 904.955.085 de pesos a dividir en 4 cuotas mensuales, con una cuota mensual promedio de 226.238.771 millones, aumentando considerablemente la asistencia económica que recibía la provincia hasta 2019", señalaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación a través de un comunicado. Aunque no hay precisiones sobre la fecha en que se enviarán las dos cuotas que faltan, la reglamentación de la prórroga del Fondo Covid es un paso importante para esperar que no haya más atrasos.