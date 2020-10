Hermione Corfield, la criminal indomable de We Hunt Together

Freddy, el personaje principal de We Hunt Together, podría andar de juerga con Sydney de Esta mierda me supera y Alyssa de The End of the F***ing World. Vaya tridente ofensivo el de estas ninfas que riegan sangre a su paso. Pero hay una pequeña diferencia: la chica de la miniserie recientemente dispuesta en Flow no cuenta con poderes sobrenaturales y disfruta del zafarrancho.

"Si me la cruzara, podría pasar una noche de juerga con ella, sería muy divertido. Pero una sola... luego me iría corriendo y no la vería nunca más porque estaría completamente atemorizada", dice Hermione Corfield, la encargada de componer esta criminal de tonada brit, seductora y sádica por partes iguales. Una actriz londinense que viene de pasar por franquicias adrenalínicas como Star Wars, Misión Imposible y XXX.

Perseguidores y perseguidos

A través de sus seis episodios, la serie se contonea con el thriller a partir del raid delictivo de Freddy, uno de esos espíritus libres que encandilan, junto a Baba (Dipo Ola), quien tiene una tendencia irrefrenable hacia la violencia producto de su infancia como niño soldado en el Congo.

Cuando él la rescata de un ataque callejero, ese acto heroico y demencial –consagrado con un cuchillo en la cabeza– es el único que podía llegar a tener justificación: el resto ingresa en una espiral de crímenes y locura en Inglaterra.

Uno de los atractivos de la propuesta es el juego del gato y el ratón con los agentes policiales Lola Franks (Eve Myles) y Jackson Mendy (Babouu Ceesay), con puntos de vista contrarios sobre las motivaciones de la pareja. "La dinámica entre perseguidores y perseguidos es clave. Son dos pares que contrastan de manera muy agresiva, y eso los une. Es interesante la dinámica que surge de esa caza, que es para los dos lados", le dice la británica al NO.

Freddy tiene muchas capas: parece una buena niña y una tramposa, manipuladora y encantadora. ¿Vos cómo la describirías?

--Es una estafadora. Obtiene lo que quiere y hace lo que sea necesario para lograrlo. No tiene miedo ni mide las consecuencias. Ella ama a Baba, pero también es posible que fuera por él como un trofeo. Es dominante. Más que manipuladora, es alguien con tendencias sociópatas. Definitivamente sus raíces son egoístas. Es muy peligrosa y muy vulnerable.

¿Y lo bueno?

--A la vez es muy independiente, graciosa y llena de energía. De esas personas que llaman la atención ni bien entran en la habitación. Y cambia de forma como un camaleón. En cada escena es alguien diferente. Ésa fue una de las cosas más interesantes de hacer.

Como la escena en la que deja un besito en el vidrio: es cariñosa y diabólica a la vez. ¿Fue fácil conectar con alguien así?

--Sí y no. Definitivamente, le gusta estar un par de pasos adelante, controlando la situación, y que los demás dependan de sus actos. Me encanta lo arrojada que es. Para interpretar alguien así tenés que tener algo que permita esa conexión. Tuve que buscar elementos que podían estar en Freddy o al menos que uno anhele. Que no demuestre miedo fue de lo que más me sedujo.

Hermione subió a Instagram fotos del rodaje junto a su compañero, donde se ven muy divertidos, haciendo monerías, abrazando un oso rosa gigante y haciendo fuck you a cámara. "Pegamos onda instantáneamente. Lo gracioso es que compartíamos amigos en común sin saberlo. El rodaje fue en varias partes de Inglaterra y, cuando teníamos tiempo libre, también lo pasábamos juntos. Al final, justo esa escena la cortaron."

Una historia de amor incorrecta

La estética de We Hunt Together empapa el viaje de ambos con luces estroboscópicas y fosforescencia. Como si Freddy y Baba estuvieran en una disco londinense o en un parque de diversiones pesadillesco. Hay una apuesta por mezclar lo tenebroso de su historia con tonos vívidos y multicolor. Como si la sangre de sus víctimas fuera chicle.

"Todo lo que veías en esas escenas era neón y brillo. Un poco como funciona la mente de Freddy. Lo que son esas fantasías. No sabés bien qué creer y qué dejar de lado", concede Corfield, quien compara al dúo con Bonnie & Clyde, y especialmente con la dupla de delincuentes que elucubró Quentin Tarantino en Escape salvaje (Tony Scott; 1993). "Vive todo como una historia de amor, como un romance verdadero. Está convencida de que Baba es el indicado aunque no pueda amar del modo correcto", describe.

Hija de una diseñadora de modas, y con pasado de modelo, Corfield se pasea por entregas donde hay garbo pero también masacre. Fue una piloto de la resistencia fulminada por Kylo Ren en un combate estelar, participó de Misión Imposible y XXX, y estuvo en la singular Orgullo, prejuicio y zombies, que mezcló a Jane Austen con el terror descerebrado. En el futuro, se la verá a los tiros con Pierce Brosnan, Tim Roth y Jamie Chung en The Misfits.

¿Cómo vas a recordar We Hunt Together en el futuro?

--Todos los papeles marcan un rol trascendente en tu vida y reflejan cierta esencia de tu edad. Ahora estoy en mis veinte, algo volátil, a punto de entrar en zonas más adultas, y protagonista de mi historia. Bueno, Freddy también es protagonista pero es villana. Creo que la diferencia con ella es que no solo le pasan las cosas sino que es quien genera los problemas. Está bueno hacer de una villana tan inclasificable. Es proactiva en el quilombo.