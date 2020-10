La xenofobia de la presidenta de la Comunidad de Madrid: culpó a los inmigrantes por los casos de coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, acusó a los inmigrantes de ser responsables del aumento de los contagios de coronavirus en la capital española. “Efectivamente, (los contagios) se están produciendo entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”, afirmó la funcionaria durante el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de la ciudad. Representantes de Unidos Podemos le exigieron una disculpa.

“Los contagios se dan sobre todo en los distritos del sur, eso nos dicen nuestros estudios serológicos -explicó Díaz Ayuso-. Y sí, efectivamente, se están produciendo entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí”.

Hasta el martes, la comunidad autónoma reportó 3.656 casos de coronavirus. Según Díaz Ayuso, la mayoría de los contagios se presentan en los distritos del sur, que tienen mayor densidad de población y donde viven comunidades de migrantes.

Durante la sesión, Jacinto Morano, abogado y diputado de la Asamblea de Madrid por el partido Unidas Podemos, acusó a Díaz Ayuso de haber alentado el odio contra los inmigrantes y le exigió que se disculpe.

“Ha hecho una afirmación muy grave, ha dicho usted que la culpa de la expansión de la pandemia es la forma de vida de los inmigrantes de la Comunidad de Madrid -denunció Morano-. No puede alentar el odio, no puede alentar el racismo y no puede alentar patrañas de ese nivel que a cualquier liberal de tal nombre le harían revolverse. Le exijo que lo retire”.

Sin embargo, la presidenta de la comunidad respondió que se trata de “un juego de la izquierda”. “Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista, ni despectiva”, aseguró Díaz Ayuso y sostuvo que jamás se le ocurriría “algo semejante”. “El virus se ceba con familias que viven más personas juntas en instalaciones más pequeñas, en viviendas más pequeñas, eso es una realidad. Es todo lo que he dicho, no voy a entrar en provocaciones”, afirmó.

Al final de la sesión, después de que Morano insistiera en un pedido de disculpas, Díaz Ayuso respondió que si el diputado de Unidos Podemos considera que hay algo racista en sus palabras la lleve a los tribunales. “Y si no, olvídeme”, concluyó.