Se incendió una cervecería en Liniers

Bomberos de la estación novena controlaron este miércoles por la tarde un incendio en una cervecería del barrio porteño de Liniers, donde personal del SAME atendió a tres personas heridas, y se informó que no se registraron víctimas fatales y que el fuego no se propagó a las viviendas vecinas.



El incendio se produjo en el primer piso de la cervecería ubicada en la avenida Rivadavia 10.400, donde funciona el bar Black House.



Los bomberos informaron que atacaron el foco ígneo con dos líneas de agua de 38 mm, que “el proceso se encuentra circunscripto” y que “el sector al aire libre colapsó por efecto de la temperatura”.



El SAME se trasladó al lugar “con tres ambulancias y un equipo de triage”, informó su titular, Alberto Crescenti, quien agregó que, ante la falta de viento, el fuego se desplazaba hacia arriba, por lo que no hubo que temer que se propagara a inmuebles vecinos ni planificar la evacuación de vecinos.



Voceros de la Policía de la Ciudad informaron que “el local mide 40 por 20 metros, consta de planta baja y primer piso con un sector descubierto en el contrafrente”.



Por último, reportaron que el fuego se inició en el “primer piso, en medidas aproximadas de 10 por 9 metros, y en sector terraza cubierto de 8 por 7 metros”, y que acudió al lugar la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía se investiga qué fue lo que ocasionó el incendio.