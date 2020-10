Caso Ameri: "Hay mucha irresponsabilidad en cierta dirigencia política"

“Este tipo de conductas afectan a la democracia porque abonan al descreimiento de la política por parte de la población. Creo que la renuncia de Juan Ameri a su banca y la forma rápida en la que se reaccionó, sirven para que estas cosas no vuelvan a repetirse y no se naturalicen”, dijo en diálogo con Página/12 la diputada del Frente de Todos, Carolina Gailliard, sobre el episodio que se vivió en el recinto de la Cámara baja el jueves cuando, en medio de una sesión virtual, se vieron imágenes íntimas de un representante del partido de la Victoria de la provincia de Salta con su pareja. El hecho desató una serie de discusiones e inquietudes en torno a la representatividad política, al uso de las tecnologías y a cuestiones vinculadas a la violencia de género. En conversación con este diario cinco diputadas de distintos espacios políticos reflexionaron sobre lo sucedido.

La diputada de la Unión Cívica Radical y del bloque de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, opinó que “el Congreso es un espacio colectivo y que, al igual que en cualquier otro espacio de ese tipo, cuando hay una persona que hace lío la opinión pública suele hacer una generalización que termina siendo muy injusta". "Vi un planteo televisivo en el que se preguntaban si la política ‘es Ameri’ y si somos todos como él. Creo que ahí se comete una injusticia enorme porque hay muchos diputados ejemplares y porque el Congreso es el órgano más soberano que tenemos, sin el cuál no hay democracia", aseguró.

Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, contó a este diario que siente "una vergüenza ajena enorme y una gran sensación de amargura". "Muchos compañeros seguimos sin poder creerlo porque uno se rompe el lomo trabajando todos los días, intentando hacer las cosas bien y tratando de trasmitir valores y aparece una persona como esta y arruina todo. Después es muy difícil explicar que no todos somos lo mismo", indicó. Luego agregó que "esto me deja el aprendizaje de lo que no tiene que volver a pasar. Esta semana también vivimos situaciones en las que, en otro nivel y con otros temas, se cuestionó el resultado electoral de 2019 y se habló de fraude. Creo que hay mucha irresponsabilidad en cierta dirigencia política".

Moreau puntualizó que “quiero reconocer cómo actuó nuestro bloque encabezado por Máximo Kirchner, porque si hubiese pasado en otro bloque, no sé si hubiese habido la misma celeridad. En eso creo que influyeron dos aspectos: primero la mirada empática que Máximo tiene con las mujeres y segundo la cantidad de mujeres que somos en el bloque". También destacó el rol del presidente de la Cámara, Sergio Massa. En la misma línea, Banfi consideró que “el presidente de la Cámara tuvo una actitud correcta, rápida. Cuando vio lo que sucedía lo puso de manifiesto al cuerpo y pudimos actuar. Si Ameri no renunciaba, nosotros lo íbamos a expulsar, esa fue la decisión que se tomó inmediatamente después de ver el video”, detalló.

Sin embargo, para Virginia Cornejo, diputada salteña de Juntos por el Cambio, “con respecto a cómo se actuó ante un hecho en el que practicamente tuvimos sexo implícito dentro del recinto, me parece que merecía una explusión y se llevó a la Cámara a aceptar una renuncia. Hubo, por parte de Ameri, una inconducta y una falta de compromiso con la tarea que tenemos que llevar adelante como diputados nacionales". Esta postura va en línea con lo que planteó el presidente de su bloque, Mario Negri, el día de los hechos.

Según comentó Moreau, cuando ingresó la renuncia de Ameri, Massa paró la sesión y pidió una reunión de presidentes de bloque en la que avisó que iban a darle curso. En ese momento, según Moreau, Negri dijo que no correspondía tratarla porque ya estaba conformada una comisión de cinco personas de todos los bloques para tratar la expulsión. "Más allá de la renuncia --que es indeclinable-- no podíamos perder más tiempo. Algunos diputados de la oposición no querían que renuncie, sino que lo echemos. Mi pregunta es ¿qué querían? ¿un circo mediático tres días más o que Ameri se vaya de la Cámara?", se preguntó Moreau.

Para la diputada del FIT, Romina del Plá, “lo que ocurrió con el ex diputado Ameri no solo refleja el escaso interés con los temas que se estaban tratando, que eran realmente importantes porque significaba una medida que afecta a millones de personas, sino que es la punta de un iceberg de una situación mucho más seria que son las acusaciones previas que pesaban sobre él al momento de integrar las listas y al momento de asumir el cargo". Para la diputada el problema de la representación en la Cámara no tiene que ver solo con una cuestión de género: "la mayor parte del Congreso está ocupada por personas que son lobbistas de bancos, de intereses patronales, de las oligarquías provinciales. El problema es ese, y que algunos diputados son electos para llevar a cabo ciertas medidas, para representar a ciertos sectores, y hacen todo lo contrario", afirmó.

Cornejo agregó que para ella "la política es la polea de la democracia y tenemos que tener presente la función que cumplen los partidos políticos. De alguna manera estos hechos nos demuestran que no siempre se eligen para el armado de las listas a personas que cumplan con los requisitos propios de la función que van a llevar adelante si son electos". La diputada salteña consideró, además, que "la sociedad tiene que tener compromiso con la política porque sino la dejamos en manos de quienes nos desilusionan. Tenemos un compromiso cuando hacemos política, cuando participamos de un partido y cuando vamos a poner un voto en una urna".



Más allá de las diferentes posturas en relación a la forma de abordar la salida de Ameri, Gailliard destacó la reacción del cuerpo legislativo en su conjunto y lo asoció al avance en las discusiones en torno al feminismo durante los últimos años. “Este tipo de conductas por parte de un diputado ha sido reprochado al unísono por el pleno de la Cámara. Eso se debe a que hubo un avance importante en materia de derechos de la mujer que ya se ha afianzado e internalizado en la sociedad y hoy es parte de la agenda pública", puntualizó. Moreau, destacó que, "que en lugar de Ameri, asuma Alcira Figueroa, una compañera del movimiento feminista que ese día estaba dando una charla de la ley Micaela, es una buena noticia. Creo que por algo se dan las cosas". "La enseñanza que nos deja esto es que pese a que la paridad ordena, también tenemos que preguntarnos por la formación de quienes están en las listas. Debemos priorizar las capacidades, más allá de lo que la ley establece", aseguró.

Informe: Melisa Molina.