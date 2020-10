La Justicia rechazó que los miembros de la Corte informen sus sueldos

El juez Leonardo Aranibar, Vocal de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta, rechazó el amparo que solicitaba que la Corte de Justicia informara cuánto cobran sus integrantes, incluido el sueldo básico y los plus que perciben. Para el magistrado, con la publicación de los básicos ya está satisfecha la exigencia de transparencia.

El juez sostuvo que la Corte de Justicia publicó en su página web las escalas salariales básicas de los magistrados provinciales y con ello "cumple plenamente con las pautas de 'Transparencia Activa' exigidas por el art. 32 de la ley No 27.275”, de acceso a la información pública.

Aranibar hizo esta afirmación, pero reconoce que esa información fue publicada "con posterioridad a la interposición de la presente acción". Además, la demanda pedía que se informaran también los plus y demás ítems que se sumen a los salarios, pero esa información no se publicó.

La decisión judicial fue notificada el viernes último. El abogado Gonzalo Guzmán Coraita, que presentó el amparo, anunció que interpondrá un recurso de apelación y solicitará que sea resuelto por un Tribunal ad hoc que excluya a los integrantes de la Corte de Justicia de su resolución.



“Entiendo que, al incorporar a su página web la información antes mencionada, el Poder Judicial de la Provincia de Salta cumplió con los estándares de transparencia activa exigidos por la norma que regula la materia, por lo que no se advierte que, en la especie, se encuentren reunidos los requisitos que la norma constitucional exige para la procedencia de la acción deducida", concluyó Aranibar.

Guzmán Coraita sostuvo que la sentencia los "priva del derecho a conocer cuánto ganan los jueces y cómo está integrado su sueldo, incluyendo los ítems remunerativos y no remunerativos, que es lo que se requirió en la demanda", recordó.

"El pleito no versa, como lo entiende el Juez, sobre si la Corte cumplió o no con su obligación de 'transparencia activa' al publicar en su página web la escala salarial básica de sus integrantes, sino sobre si la Corte tiene obligación o no de brindar la información que le solicitamos, lo que en doctrina se llama 'transparencia pasiva'", insistió el abogado en su portal digital, saltatransparente.com.ar, al dar cuenta del fallo que le fue comunicado el viernes último.

Es que el amparo solicitaba que se ordene la Corte informar la “remuneración o sueldo que por todo concepto reciben la totalidad de los Jueces que integran la Corte de Justicia de Salta, detallando en cada caso cada uno de los ítems con carácter remuneratorio y cada uno de los ítems con carácter no remuneratorio que lo integran, correspondientes a cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2018, y a cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2019 y de enero y febrero de 2020”. Hasta hoy en día, esta información detallada no fue publicada por la Corte de Justicia.

"Con la decisión del juez Leonardo Aranibar, el sueldo real de los jueces de la Corte seguirá siendo un secreto de estado”, sostuvo Guzmán Coraita.

La demanda se inició el 11 de agosto. Durante su trámite intervinieron cuatro jueces, hubo dictamen de la Fiscalía ante la Corte y también se le dio intervención a la Fiscalía de Estado y la Corte, la demandada, nunca se presentó en el proceso llevado adelante por un juez que administrativamente está por debajo del tribunal máximo de la provincia. Además, el Colegio de Abogados de Salta y cinco ONG (dos de Buenos Aires, una de Córdoba, una de Mendoza y una de Salta) se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) con argumentos a favor del amparo.

El amparo fue el epílogo de un trámite que había empezado en febrero de este año, cuando Salta Transparente pidió información sobre los sueldos que "por todo concepto" cobraron los integrantes de este tribunal durante los dos últimos años. El julio, sin recibir respuesta, el peticionante intimó a la Corte avisando que de no haber respuesta se iniciaría una demanda judicial. Entonces la Corte contestó sin dar la información, argumentando que la ley de acceso a la información pública de la provincia no está reglamentada y por lo tanto no estaría vigente.

Tras esto se presentó el amparo, el 11 de agosto. Mientras se tramitaba esta demanda, el 21 de agosto, la Corte de Justicia publicó en la página oficial del Poder Judicial de Salta la escala salarial básica de los jueces de Corte y demás magistrados y empleados judiciales. Según esa información, el básico de un juez de Corte es de $188 mil.

El 28 de agosto, por la feria extraordinaria dispuesta a raíz de la pandemia, se hizo cargo de la causa el titular del Juzgado de Garantías de 2° Nominación, Diego Rodríguez Pipino, quien citó a una audiencia de conciliación a la que convocó a la Corte. La audiencia se hizo el 4 de septiembre, pero la Corte no asistió, sí estuvo la Fiscalía de Estado, y tampoco hubo acuerdo entre las partes.

Tras esto el expediente pasó por otros tres jueces, cuyos juzgados fueron cerrándose sucesivamente por la aparición de personas con síntomas de la covid-19. Finalmente, el 16 de septiembre el trámite volvió a Araníbar.