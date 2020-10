Angela Lerena: "Esto es un estímulo para todas las mujeres"

El partido que este jueves el seleccionado argentino de fútbol disputará contra Ecuador no será solo el primero de las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. También marcará un hecho histórico para el país: por primera vez, una mujer será la que se encargue de tener a su cargo los comentarios de un partido de la Selección Argentina. La elegida por las autoridades de la TV Pública es nada más y nada menos que Angela Lerena, la periodista deportiva que desde hace 25 años viene trabajando en el mundo del fútbol, primero como movilera, luego en el campo de juego en las transmisiones y ahora ocupando un lugar históricamente reservado a los hombres. “Estoy muy feliz y emocionada, conmovida por la enorme cantidad de gente del fútbol que me demostró su afecto, desde jugadores y jugadoras, hasta colegas y dirigentes”, le explica Lerena a Página/12. La inclusión como comentarista de la periodista viene a completar la política de género que el actual gobierno viene implementado en los distintos medios pertenecientes al Estado nacional.



De larga trayectoria como periodista deportiva, Lerena comenzó su carrera profesional en 1995, cuando ingresó a TyC Sports. Luego pasó por Espn Radio, formó parte de “Fútbol para Todos” y actualmente es parte del staff de TNT Sports, la señal desde donde hace campo de juego en los partidos de Primera División y comenta los juegos de fútbol femenino. En ese canal, dueño de los derechos de transmisión de la Liga Profesional de Fútbol junto a Disney, la periodista conducirá desde el 18 de octubre Me das cada día like, un ciclo de deportes y tecnología que irá de lunes a viernes a las 15.

La transmisión de la TV Pública de los partidos de la Selección nacional estará encabezada por Pablo Giralt en los relatos, Lerena en los comentarios y Sergio Goycochea aportando su experiencia e información. Ese equipo será el que se mantendrá en el canal estatal durante todas las Eliminatorias y, en caso de clasificarse la selección nacional, viajará a fines de 2022 a Qatar a transmitir los partidos durante el Mundial. “Comentar los partidos de la Selección nacional es una de las propuestas más importantes de mi vida, sin dudas. Es una de esas propuestas que te cambian la vida”, reconoce la periodista.

-¿Ese es un elemento de mayor presión o de mayor responsabilidad?

-Se siente la presión y la responsabilidad. Es algo grande y hermoso. Estoy acostumbrada a trabajar con presión, porque cubro los partidos de Boca y de River. Allí tampoco tengo margen de error y todo lo que digo tiene mucha repercusión. Pero comentar a la Selección es más grande, porque tengo más visibilidad.

-Desde el punto de vista de la mujer, ¿esa presión se acentúa por el solo hecho de ocupar un lugar que siempre estuvo asignado a un hombre?

-Las mujeres en el periodismo deportivo no tenemos margen de error. No nos podemos equivocar nunca. Pagamos muy caro cada error. Se nos evalúa con una vara muy alta. Siempre lo tomé como un desafío para ser todavía mejor, para dar la versión mejor de mí. Todos le tememos al error, pero el equívoco en el caso de las mujeres tiene un costo más alto. Tratarle de minimizar el riesgo de error, estudiando lo más posible. Igual, hay que amigarse con el error. Somos humanos y nos podemos equivocar.

-Que seas la primera comentarista mujer en comentar un partido de la Selección argentina no debe ser fácil. ¿Sentís que puede sentar las bases para todo el universo de mujeres periodistas deportivas?

-Es un escalón más en el crecimiento de las mujeres en el mundo del deporte. Viene de la mano de cuando estuvimos en "Fútbol para Todos" con Viviana Vila y por primera vez hubo mujeres en transmisiones de la señal de TV abierta, la explosión del fútbol femenino. Hay un crecimiento de la participación de la mujer en el mundo del deporte. No lo sentimos ajeno, lo sentimos propio. Estamos adueñándonos de espacios deportistas, espectadoras y también como periodistas. Es parte de un movimiento que me excede pero del que estoy participando con mucho protagonismo, y eso me enorgullece.

-Al punto tal de expresar tus ideas deportivas pero también políticas, independientemente del costo que eso tiene para una mujer y periodista deportiva.

-Hay una frase de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que dice que “el arte no es un espejo para reflejar el mundo sino un martillo para darle forma”. Sus obras de teatro eran muy comprometidas, y esa era su respuesta cuando le criticaban sobre porqué politizaba sus obras. Y yo pienso que al periodismo le cabe la misma frase, porque uno cuando refleja el mundo en el que vive, lo reproduce también. Si nosotros reflejamos un mundo injusto, excluyente, en el que hay un montón de personas que no tienen lugar y se quedan afuera por razones económicas o simbólicas, estamos reproduciendo ese mundo injusto. Yo elegí usar la visibilidad que tengo, el espacio en el que actúo, para mejorar el mundo, para reflejar mejores valores. En el mundo del deporte para mí es muy importante decir que no hay lugar para el machismo, no hay lugar para el racismo, no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para la homofobia, que son todas formas de violencias con las que lidiamos. Yo crecí en este ambiente, que a veces es tan violento. De lo que dependa de mí voy a hacer todo lo posible para que esas violencias no tengan más lugar. Pago un precio, seguro, pero estoy muy contenta con mi conciencia.

-Durante los 25 años de carrera, ¿percibís la evolución del mundo del periodismo deportivo como se percibe desde afuera, o no tanto?

-Creció más en los últimos 10 años que en los 100 anteriores, pero no avanza con la velocidad que nosotras quisiéramos. Siguen faltando más mujeres en la dirigencia del fútbol. En el comité directivo de la AFA hay una sola mujer, que es la única presidenta que hay, Lucía Baruto, de Banfield. Está Bárbara Blanco, que es parte de la Comisión Directiva de Racing. Nos faltan mujeres en puestos de decisión en los clubes pero también en los medios de comunicación. Especialmente en los medios de comunicación. Tenemos visibilidad pero por ahora nos falta poder.

-¿Estás de acuerdo con los cupos femeninos y de equidad? ¿Creés que ese es el camino?

-Estoy de acuerdo con los cupos femeninos en la política. No creo que sea la solución, no deberían existir, pero existen porque vienen a solucionar una situación de desigualdad. Pero en el ámbito de lo privado, más que imponerlo, trataría de fomentarlo. En los medios, por ejemplo, hay una falta de mujeres formándose en el área de deportes. Hay muchas mujeres conduciendo pero falta formación. Por ejemplo, en mi caso, si hubiera sido varón hubiese tenido la oportunidad de comentar partidos de fútbol masculino. Hubiera comenzado los sábados a la mañana comentado fútbol francés, después el italiano y de a poco vas creciendo y tenés posibilidad de formarte. Yo tengo que arrancar con la Selección argentina. Hay un montón de vacíos en el medio. Necesitamos mujeres formándose en los grandes medios de comunicación. Hoy, las mujeres periodistas deportivas se forman en los medios alternativos, a pulmón. Y las empresas deportivas la van a buscar ahí. Estaría bueno que las empresas inviertan en formar mujeres, en espacios formativos y no solo para conducir. Lo que hace la TV Pública es un estímulo para todas.