Alberto Fernández al encabezar la entrega de viviendas del Procrear:  "Durante los últimos cuatro años se olvidaron de los argentinos"

Mientras los representantes de la misión del Fondo Monetario (FMI) siguen reuniéndose con distinto sectores de la vida política y económica argentina, el presidente Alberto Fernández ratificó su voluntad de “renegociar cualquier cosa que no postergue” a los sectores más afectados por la crisis económica y remarcó que su gobierno “no representa a los acreedores” sino a los argentinos.

“Nosotros no representamos a los acreedores, los representamos a ustedes”, dijo el mandatario a los beneficiarios de viviendas entregadas en el partido bonaerense de Ezeiza, en el marco del programa Procrear. Durante el acto que tuvo lugar en ese distrito, cada uno de los vecinos recibió las llaves de esos departamentos cuya construcción había quedado frenada durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Nosotros estamos para representar los intereses de los que han quedado olvidados. Estas casas no se entregaron en cuatro años, que fueron como una metáfora del olvido. Durante los últimos cuatro años, se olvidaron de los argentinos y estuvieron más preocupados en otros", dijo el mandatario al entregar en Ezeiza viviendas Procrear para familias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.

Subrayó que su gobierno va a poner en marcha el Procrear "para seguir construyendo casas para argentinos que más los necesitan” y para que el país sea “un lugar donde todos encuentren donde desarrollarse”. “Todos somos todos. El fueguino de Tierra el Fuego y el jujeño de la Puna. Todos somos todos, más unidos que nunca. Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen ni en divisiones que no necesitamos”, subrayó.



“Vamos a poner en marcha el Procrear para seguir construyendo casas para argentinos que más los necesitan” y para que el país sea “un lugar donde todos encuentren donde desarrollarse”. “Todos somos todos. El fueguino de Tierra el Fuego y el jujeño de la Puna. Todos somos todos, más unidos que nunca. Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen ni en divisiones que no necesitamos”, subrayó.

En su discurso, Alberto Fernández definió a su administración como una continuidad de las de Néstor y Cristina Kirchner, y consideró que, como tal, él entregó hoy viviendas cuya construcción había comenzado en esos años. “Vengo a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina”.

“Estoy muy contento de ser el que viene a poner un broche final a esto”, que es una muestra de que “cumplimos la palabra empeñada”, dijo y remarcó que “una vivienda no es un sueño, es un derecho”.

Luego concluyó: “Llegamos al gobierno representándolos a ustedes. Y lo único que vamos a hacer por ustedes es trabajar para que tengan más derechos, para mejorarles la vida, darle la salud que se merecen y la educación que corresponde y que tienen que recibir sus hijos. Para que puedan encontrar un trabajo y podamos hacer entre todos una sociedad más justa”.

Se espera que por la tarde el jefe de Estado encabece el anuncio sobre cómo continuará la estrategia epidemiológica frente a la pandemia de coronavirus.



Previo al anuncio, el mandatario volvería a reunirse en forma virtual con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mandatarios del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), donde la situación epidemiológica se encuentra controlada.