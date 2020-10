Carta al estrés

Te escribo. Te reconozco como parte de mi vida. Hoy puedo ver que corriste por mis venas durante largos años en silencio. Jamás logré verte con claridad. Siempre estuviste ahí, manifestando que algo no andaba bien. Tuviste que buscar ayuda en ciertos órganos esenciales para que hablaran por vos hasta que te viese, te reconociera, te aceptara e integrara como parte de mi historia de vida. Eras vos el que me mostraba que algo no andaba bien, el que en cada reacción, en cada toma de arco y flecha tensionaba mi cuerpo y endurecía mi cervical. La cabeza latía como una olla en ebullición. Una verdadera alquimia preparándose.

Hoy comenzó el camino de trasmutación. Darte la posibilidad de morir para que te conviertas en otra cosa. Como parte del desapego, las resistencias aparecen: el miedo a que en tu lugar, una vez muerto, sobrevenga algo peor. Los mecanismos creados con tu presencia me mantuvieron alerta ante cualquier ataque. Pero cuando ya no hay ataques, para qué insistir en mantenerte a salvo. Vivir en un campo de batalla, descansar con los ojos entreabiertos. Viajar a mundos de combate y volver con el cuerpo devastado. Días eternos, con la piel marchitándose. El brillo que se apaga de tanto manto negro. Seguir queriendo ver a través de vos es semejante a quedarme niña. Como si crecer fuese peligroso, como si el futuro incierto no fuese una mejor posibilidad. Vida.

Cierro los ojos; la emoción sube por el pecho hacia la garganta, y queda todo ahí, atascado, reteniendo las ganas inmensas de volver a sentir la sensación de saltar de una avioneta sin pensamiento, con la confianza de que la red me sostendrá. La matrix espera el despertar. La inteligencia del discurso teñido no deja espacio a la nueva edificación, sólo perpetúa el rótulo de la defensa, de lo desmesurado del ego. Lo imperativo de un Rey en tiempos pasados. Lo inflexible y nulo. Lo acabado: rechazo de nuevas formas. La caída de tu imperio llegó. La evolución del mundo interno. Línea histórica que integra un nuevo hecho. Fin de la fortaleza. Comienzo de la libertad.

El pájaro encerrado en una jaula con sus barrotes abiertos para que entre-salga. Libertad mentirosa. Ese pájaro amarillo debe salir y volar por el horizonte naranja, sentir el fresco de la altura, el aire verdadero rosando sus alas. Se dibuja una sonrisa en su rostro, su pico se dobla, se transforma en una boca rojo intenso. Dentadura perfecta. Alegría de vivir. Esa libertad que sólo conoce la naturaleza, la libertad de la confianza en la expansión, la ausencia del miedo al estrés, el descontrol de la energía en equilibrio. Dejar de cubrir el pecho para proteger, el cardíaco se expande y se transforma en verde agua, rayos de luz blanca se dispersan en la 3D. La red palpita el movimiento. Despierta. Acepta. Agradece. Se perdona. Comienza a elegir su propósito cada día. Acepta. Agradece. Se perdona. Se duerme. Se despierta. Observa el alrededor. Agradece. Sus picos dibujan una sonrisa. El propósito de compartir el amor. Las ataduras de pies y las cadenas segmentadas se disuelven. “Libertad no es perder”, sopló por el canal Florencio. El movimiento entusiasta, pasional, en conexión con el espíritu, se alinea. El imperio de la Confianza-Libertad renace. No hay divorcio. Todos los caminos desembocan en Amor. Dejar de resistir.

María Mercedes, Amaia, Amparo e India dejan de luchar. No hay razón para el recuerdo. No hay razón para seguir hospedándote. Mundos paralelos que desgastan. La urgencia de la integración. Septiembre, Septenio. Primavera. Venus a la vista proyecta la belleza de lo nuevo. La calidez del resultado. Las niñas, los niños, la naturaleza y el reino animal cantan a coro. Telepatía. Despierta el corazón. El León deja su disfraz de amo, Rey, sube a la pradera, protagoniza su vida. El sol todo lo ilumina. Se escurre la necesidad de la ovación. Permanece lo esencial. Aquello que dispara lo ególatra se escapa por el acantilado. La tranquilidad de las lágrimas que corren por mera limpieza. Un bautizo. Un gallo en veleta. Norte, Sur, Este, Oeste. Gira con el viento sin temor. Cierro los ojos, respiro. La emoción vuelve a subir por la garganta. Te despide. Te agradece. Te perdona. El pico se dobla, dibuja una sonrisa. Las palmas se chocan con amistad. Eras tan solo un huésped. Vas y venís.

Libertad no se resiste. La compresión del plan álmico. No hay retorno a lo viejo. Ya es ceniza. Una huerta. Unos cherrys. El aroma de la especia. Un romero que refresca la mente. Energía masculina espera el despertar del recibir. Lo femenino que se gesta desde tiempos inmemoriales. Todo está en esa olla. Listo para servir. “Todos los caminos llevan al mismo servicio”, dijo Florencio. La mediación entre el cielo y la tierra. Primero el empoderamiento, luego empoderar. La libertad de lo atemporal, del baile entre los grupos sin hora. La sensualidad de la mirada, el fuego de las manos que curan, que mueven la luna y la hacen brillar. La Luna nueva es parte del ciclo. Ya no hay temor a la oscuridad. Se enciende y se apaga.

Sabias mujeres morenas contemplan la belleza de la transformación. Vida-Muerte-Vida. El portal del corazón suelta los bloques creados, las murallas divisorias de un suelo dual. La elección de la unión espejo de la fuente. El viento silba una melodía en distorsión. Recalibrar los oídos en sintonía con la naturaleza, con el canto del pájaro amarillo, con el rugido de un león que ya no ruge. La emoción madre que con su sabiduría ancestral todo lo materna. Amamanta. Acompaña la crianza libre. “¿Elegís tener razón o ser feliz?”, interroga Florencio. Se suelta el manto negro que todo lo tiñe. El libre albedrío se respeta en esta vida. La libertad de los corazones acepta la nueva mirada, ellos se preparan a la escucha del nuevo discurso. Ya no empañado. Ya no teñido. Adiós al déspota. Bienvenidos gigantes con sus dones y tesoros. La revolución cálida y sutil de un abrazo y una palabra. De flores, piedras y frutos de la tierra. Ella sonríe con el triunfo. Susurra secretos de nuestras vidas. Los músculos se aquietan, vuelvan a su posición. Los órganos resentidos de tanta guerra sueltan sus armas. Ya no hay defensa. No hay necesidad. No hay carencia. Ahora está él. El sexto sentido ya no se dispersa, el útero se ríe con el pájaro amarillo. Un embarazo, un alma que pide encarnar (o dos). Los seres en espera del banquete. El gran día llegó. Festejo con bombos y redoblantes, con el whisky en contenedores de cristal. La gaita que suena. El baile al compás. Cordones de luz se conectan con el núcleo. Lo próspero, el fruto, el desprendimiento del árbol, la hermandad que continúa, la concreción de los caminos en potencia. Nuevas raíces, nuevos mundos. El estrés engañosamente todo lo posibilitó. Sí. El maestro enmascarado. Tensar la cuerda hasta sentir el límite de un territorio a conquistar. A sembrar y cosechar. Tiempos de gestar, de dilatar, de pujar para finalmente parir. Dar luz en luna nueva. El desafío de la incertidumbre con el suelo en cenizas que dejaste. Quemar para transmutar, despedirte para crear. Plantar. El amor. El servicio. La mediación. El compromiso llegó para quedarse. Nuevo hecho a la línea histórica. Gratitud. Bandera del Amor.

[email protected]