Acto del 17 de octubre: la presencia de Cristina Kirchner sigue en duda

"Queremos que el sábado hablen Alberto y Cristina, nos encantaría que estén los dos", sostuvo el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, respecto al acto por el 17 de octubre. Pero la presencia de la vicepresidenta en la sede de la CGT seguía sin estar confirmada. Algunos ya se inclinaban en darla por descartada, incluso que se conectara con el acto de manera virtual. "No es lo que acostumbra hacer. Entiendo que va a participar a través de algunos mensajes en las redes, pero por ahora no creo que haga nada más", comentaba un funcionario que suele estar al tanto de los movimientos de Cristina Kirchner. Si se confirma, el único orador de la movilización virtual del sábado será entonces el presidente Alberto Fernández.



Obviamente, si la vicepresidenta resuelve asistir, su lugar será el que ella decida. Puede simplemente ubicarse al lado del Presidente y acompañarlo en el evento. O, si lo desea, ser la oradora de apertura. "No tengo el dato si Cristina va a estar, pero nos encantaría que ella participe del acto", indicó Gioja. No hay indicios de lo que hará. Ayer, la vicepresidenta recibió en su despacho a la titular del Anses, Fernanda Raverta, para hablar del proyecto de ley de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Raverta actuó también como representante del kirchnerismo en las reuniones en las que se definió cómo sería la celebración del Día de la Lealtad, por lo que es muy probable que el tema también se haya tratado en el encuentro de ayer en el Congreso, pero no hubo información al respecto.

"Está invitada, pero no tenemos ninguna confirmación", era la respuesta que se repetía ayer cerca del Presidente. Obviamente, en la Casa Rosada deseaban la participación de la vicepresidenta en señal de respaldo a Fernández en medio de esta crisis en tiempos de pandemia, pero saben que no es sencillo. Hace mucho que no participa de un encuentro público fuera de las sesiones del Senado. Por ejemplo, estaba invitada al homenaje al Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que encabezó Fernández el martes en la Casa Rosada y no concurrió. "No veo ningún movimiento que me haga pensar que va a participar, ya sea de manera presencial o virtual. Va a expresar su apoyo por las redes. Por ahora será así", comentaba un dirigente kirchnerista.

Un legislador cercano al Presidente y de confianza de Cristina Kirchner intentará una gestión para que la vicepresidenta participe del acto. Entendía que el principal obstáculo es el mal vínculo de CFK mantiene con algunos dirigentes cegetistas, de papel protagónico en el armado del acto en el que jugarán de local. Incluso, su hijo y jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, dos meses atrás cuestionó el comunicado que la central obrera firmó junto a los empresarios de AEA porque hablaron allí de "muchas décadas de muy mala performance económica" en el país, incluyendo los años del kirchnerismo.

Entre las 32 personas habilitadas para participar del acto en el salón Felipe Vallese están invitadas las autoridades legislativas como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Máximo como jefe de bloque. La presencia de Máximo Kirchner tampoco estaba confirmada, pero en la Casa Rosada la veían más probable que la de la vicepresidenta. En definitiva, era el objetivo de mínima del legislador que hoy intentará una gestión para que esas incomodidades se archiven y así ofrecer una imagen de amplitud y unidad durante el 75 aniversario del Día de la Lealtad.

Al menos en lo público, los organizadores del acto mantienen su rechazo a toda manifestación presencial. "Nosotros no convocamos a salir a la calle el sábado. A mí me encanta la idea de salir a la calle, pero tenemos que pensar en cuidarnos", explicó Gioja, quien remarcó que el único acto oficial será el virtual al que se ingresará a través de la web 75Octubres.ar. Sin embargo, Camioneros y otros sindicatos cercanos a Hugo y Pablo Moyano organizan para el sábado desde temprano una marcha con autos y camiones.