Del Calambre de Nathy Peluso a todo Mad Men en Starzplay

#AltaTemporada Para calentar la pava para la sexta temporada del hit retrogangsta Peaky Blinders, demorada por pandemia, OnDirecTV subirá la quinta el 20/10. Además, Warner Channel pelará esta medianoche la cuarta del clásico animado Rick & Morty, Netflix cargará mañana la sexta de The Flash, y Starzplay enhebrará las siete temporadas de la gran pieza de culto del universo publicista, Mad Men (desde el 22/10). Por otra parte, Netflix confirmó para 2021 la segunda temporada de Jurassic World: Campamento Cretácico, el spin-off animado del universo de dinosaurios, que se convirtió en hit sub-18.

#DeCatálogo Nathy Peluso soltó su disco Calambre, que repica soul y hip hop y que ya cortó las canciones Celebré y Sana sana. También hay nuevos lanzamientos de Cachivache Orkesta (EPETKt9QtCLIAcCKHzFVw">Anticuerpos, su segundo disco de cuarentena, ya que en julio habían entregado Tiempos extraños), del productor electrónico mendocino Gonza Nehuén (su EP A3, que suma feat de Juan Mango) y de Anitnegra (En el Español, grabado en directo en el Teatro Español, de Neuquén).

#VideosConCrema AntuAntu soltó clip para No puedo saber, con paranoiqueantes y familiares escenas de cámaras de seguridad, entre controles policiales, monopatines metropolitanos y escozor panóptico. También salieron videos de Louta (No me estás haciendo un favor, con avalancha de sillas), de Alucino (Despierto, con maquillaje dorado y regusto fílmico), de Los Jureles (Questesbien, grabado en el living de casa, con feat en pantalla de Jorge Serrano) y de RepliK (Tristes tricksters, con envolventes tomas de escenario).

#LaRemixería Hernán Cattaneo y Soundexile unieron fuerzas para el remix de Sola por la ciudad, el tema de Poncho con feat de Karina Vismara. Además, Flavio Etcheto remixó Delirio, de los peruanos Trazar Diamantes. Y los mendocinos Yuls estrenaron remix de Farly Random, a cargo del dj Proler.