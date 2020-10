El emotivo mensaje del joven violinista a Alberto Fernández

Dylan, el niño de 13 años que fue agredido en las redes sociales por compartir un video interpretando la marcha peronista en el violín a pedido de su padre, le agradeció al presidente Alberto Fernández por el mensaje en Twitter en el que le decía “Solo oí al amor y nunca escuches el odio”.

El joven contó en su cuenta de Twitter lo que le ocurrió tras recibir tantas agresiones y el posterior consejo de Alberto Fernández: "Quise borrar el tuit pero pensé ¿para qué darle el gusto algunos pocos? Ahora sí me copio de la frase que me regalara el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández: odian los que quieren el mal de los otros. Gracias por las hermosas palabras, en nombre de mi familia", escribió.



Con "el tuit", el joven se refería al video que compartió este sábado durante los festejos del 17 de octubre por el 75 aniversario del Día de la Lealtad. “Vídeo a pedido de mi viejo, con todo el respeto que corresponde y sin ofender a nadie”, había escrito Dylan junto a su interpretación musical.

Luego de las agresiones que recibió por parte de miles de usuarios, el pequeño violinista explicó: "No digo ser peronista, solo compartí un video pedido por mi papá, no entiendo porqué me insultan, o qué les molesta, digo si tanto les molesta pensar distinto, entonces se de qué lado debo pararme, siempre me dirijo con respeto, adonde sea y con quién sea".

Por la viralización que tuvo el video, también salió a manifestarse su padre, quien le pidió disculpas a su hijo por “exponerlo” y pidió reflexionar “antes de atacar”.

"Quiero pedir disculpas a mi hijo @DylanViolinista principalmente que tuvo que bancarse lo que se vino, y aunque fue muy valiente e incluso no quiso borrar el posteo, necesito pedir disculpas por la exposición, y por generar algo que sabía que podía pasar", escribió el hombre.

El domingo por la noche, finalmente, el video fue visto por Alberto Fernández, quien se tomó unos minutos para felicitar al violinista por su interpretación y extenderle un pequeño consejo.

"Maravilloso Dylan!!! Que placer escuchar el amor que transmite tu violín. Es el amor de tu arte y es el amor que te inspira tu padre al reclamar tu música. Solo oí al amor y nunca escuches el odio. Odian los que quieren el mal de los otros. Y vos no sos eso. Te abrazo", le dijo el mandatario.