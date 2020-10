Falleció en Milán a los 88 años

Adiós a Enzo Mari, leyenda del diseño mundial

Enfatizaba el aspecto social del diseño. Fue el autor de Autoprogettazione, un manual para la autoconstrucción de veinte de sus modelos de camas, mesas, sillas, un manifesto sobre la importancia de trabajar con las manos y antesala del Open Design y el DIY (Do it yourself). "La ética debe ser la meta de cada proyecto", aseguraba.