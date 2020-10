John Cleese contra la cultura de la cancelación

John Cleese volvió a despotricar contra la llamada "cultura de la cancelación", y señaló que en lo que hace al entretenimiento la gente se está perdiendo la imagen completa. El actor británico, ex integrante del legendario grupo cómico Monty Python, dio una entrevista a 60 Minutes Australia en la que acusó a "los canceladores" de pensar que "si hacés una broma o satirizás a alguien lo estás degradando o humillando. Es un completo malentendido", dijo.

Cleese también habló de la remoción de un episodio de su serie televisiva Fawlty Towers por el uso de bromas raciales. En el capítulo "Los Alemanes", que incluye una notable personificación de Adolf Hitler, el manager de hotel que encarna Cleese, Basil Fawlty, termina una discusión con un huésped con bromas que aluden al equipo de cricket de Indias Occidentales y utiliza la palabra "negros".

El episodio volvió a estar disponible tras una fuerte reacción pública que incluyó a Cleese. De todos modos, el actor dijo que cree que el incidente ayudó a echar luz sobre un tema muy en boga sobre la corrección política. "No entendieron nada", dijo. "En primer lugar, fue una decisión estúpida. Es como si creyeran que si ponés ciertas palabras en boca de una persona, eso significa que lo creen de verdad. La comedia no tiene que ver con personas perfectas. Tiene todo que ver con nuestras imperfecciones y no sobre las cosas que van bien. Es sobre todo lo que sale mal", detalló, y siguió: "Es esta patética idea de que la gente no puede pensar por sí misma y no puede escuchar diferentes opiniones. Me parece extraordinariamente condescendiente."

En agosto de este año, gran cantidad de escritores y académicos firmaron una carta abierta contra la cultura de la cancelación, en la que condenaron lo que perciben como "un clima intolerante" para la libre expresión. Entre los firmantes se encontraban Salman Rushdie, Margaret Atwood y J. K. Rowling.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.