Aprobaron un respirador mecánico diseñado para atender pacientes con coronavirus

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) aprobó la fabricación de un respirador mecánico diseñado y desarrollado por instituciones privadas y públicas de Santa Fe aplicable a pacientes con problemas respiratorios como consecuencia de la covid-19.



El dispositivo, que automatiza el proceso manual de ventilar un paciente intubado con un resucitador, "cuenta con la ventaja de ser de fácil manejo y no requerir de aire comprimido", explicaron sus desarrolladores. En ese sentido, destacaron la importancia que tiene "en instalaciones de campaña o recursos de gases medicinales limitados".

Tras la habilitación de la Anmat, el Ciclador Automático de Resucitador para enfermos de coronavirus podrá producirse en Santa Fe y se comercializará en todo el territorio nacional.

Según explicó el Gobierno de Santa Fe, para apoyar el ciclo de respiración de pacientes con insuficiencia respiratoria es necesario asegurar parámetros ventilatorios que no son posibles realizarlos de modo manual y por tiempo prolongado.



"La automatización del ciclador permite al médico configurar esas variables en función de las necesidades puntuales del paciente y así sostener su ciclo respiratorio", indicó a través de un comunicado la administración que maneja Omar Perotti. En esa línea, se detalló que el dispositivo "puede suplir algunas de las funciones de un respirador artificial convencional".



Con el fin de garantizar que los materiales y elementos que entran en contacto directo con la persona hospitalizada sean seguros, se trabajó "con elementos estándares, ya probados para uso médico, lo que da la seguridad de que todos los elementos, como mangueras y válvulas, son elementos con certificación de Anmat y no generan riesgo para el paciente".



Mientras que "por fuera de este 'circuito paciente', el ciclador cuenta con un circuito electromecánico que es el que permite la configuración de los parámetros por parte del médico y realiza el movimiento que comprime y expande un almacenador flexible (es una vejiga hecha de un polímero especial) del circuito paciente", detalló la comunicación oficial.



"De esta forma –completó- no hay interconexión entre las partes electromecánicas y el flujo de aire enviado al paciente".

El diseño y desarrollo del Ciclador Automático estuvo a cargo de la empresa Grupo Inbio SA, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y el Centro Tecnológico (CenTec) de esa ciudad santafesina.



La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación local, Marina Baima, afirmó que el desarrollo teconológico demuestra "el éxito de nuestros científicos y emprendedores" y remarcó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas "para demandas específicas, estratégicas y con fuerte impacto en los grandes desafíos que tenemos en este nuevo contexto".

Por su parte, el director técnico de la fábrica de producto médico del Grupo Inbio habilitada por la Anmat, Guillermo Bernasconi, mostró su orgullo por el aporte realizado, "colaborando con el sistema de salud en la difícil situación que estamos viviendo como sociedad".