Este año es el de menor inversión en infraestructura sanitaria de la década en Salta

“¿Quién puede decir con nobleza, con legitimidad, hablando con la verdad, que este gobierno no ha invertido en Salud mucho más que lo han hecho otros gobiernos en décadas?” se preguntó retóricamente el gobernador Gustavo Sáenz en el anuncio de las obras en los hospitales de Tartagal, Orán y Joaquín V. González. “Nadie”, se respondió a sí mismo, “y acá están los números”, agregó.

Según datos oficiales, en 2020 el gobierno provincial lleva invertidos poco más de 245 millones de pesos en obras de infraestructura sanitaria, lo que constituye la mayor inversión de la última década en términos nominales. Sin embargo, si se la convierte en dólares al tipo de cambio oficial promedio de cada año, el gasto en obras y equipamiento de Salud de este año es el más bajo de los últimos 10.

En el anuncio de las obras que realizó Sáenz junto a los ministros de Salud, Juan José Esteban, y de Infraestructura, Sergio Camacho, los funcionarios realizaron un racconto de las obras ejecutadas en el transcurso del año: 127,4 millones de pesos en la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y otras obras en el Hospital “Dr. Arturo Oñativia”; $42,9 M para la construcción de la segunda etapa del Hospital “Del Carmen” de Metán; $19,4 M se gastó en la ampliación de la UTI del Hospital Papa Francisco; $14,3 M en la optimización del servicio de agua potable para el Hospital “Juan Domingo Perón” de Tartagal; casi 16 millones de pesos para la construcción del “Centro de Salud 2º Etapa”; $9,5 M destinados a la readecuación del Centro de Convenciones; $5,6 M para la terminación del Nuevo Centro de Salud en el barrio Juan Taranto; $4,8 M para la refacción y ampliación del Hospital “Dr. Joaquín Castellanos” de General Güemes; otros $4,5 M para la ampliación e instalación de gas natural en el Centro de Salud N° 55; y 535 mil pesos en la readecuacion de la Escuela N° 4811 para que pudiera recibir enfermos covid.

En total, la inversión suma $245.090.409,68, que al tipo de cambio oficial promedio de lo que va del año (66,08 pesos por dólar) representa un gasto de 3,7 millones de dólares. Esto significa que la gestión Sáenz lleva desembolsado un millón de dólares menos que lo que invirtió su antecesor, Juan Manuel Urtubey, en 2019. Según datos de la Oficina de Presupuesto provincial, el año pasado el gobierno gastó 227,7 millones de pesos en bienes de uso en el rubro salud (entre construcciones, maquinaria y equipo sanitarios), que al dólar promedio de 2019 ($47,91) significaron un desembolso de 4,7 millones de dólares.

La diferencia en dólares es todavía más pronunciada si se compara la inversión de 2020 con la de años anteriores, ya que el gasto en infraestructura de salud de último año de gestión de Urtubey fue el segundo más bajo de la última década. En 2018, por ejemplo, la erogación en infraestructura sanitaria fue de 5,6 millones de dólares ($161 M con un tipo de cambio promedio de $28,69). Siempre según datos oficiales, la inversión en infraestructura sanitaria significó casi 11 millones de dólares en 2017 y más de 13,7 millones de dólares en 2015, si se convierte la inversión en pesos al tipo de cambio promedio de esos años. El mayor desembolso en obras y equipamiento sanitario de la última década fue en 2013, cuando el gobierno de Urtubey gastó casi 139 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial promedio ($5,52) resultó en una inversión de más de 25 millones de dólares.

Vale aclarar que, si bien el gobierno de Sáenz anunció obras en hospitales de Tartagal, Orán y Joaquín V. González por $329.395.182,84, se trata de tareas cuyo plazo de ejecución es de un año, con lo que formarán parte del ejercicio 2021.

Inversión total

En el discurso con el que anunció las obras sanitarias, el gobernador destacó la inversión total en Salud, es decir, sumando además de las obras de infraestructura, los gastos corrientes tales como salarios o servicios.

“Entre enero y septiembre de este año llevamos invertidos (…) 15.400 millones de pesos, casi 6.000 millones más que el año pasado en el mismo período, en una situación de crisis económica, con un sacrificio muy grande, con una pérdida de recaudación de casi 9.500 millones al día de la fecha”.

Si bien es cierto que se registró ese aumento considerable en el presupuesto sanitario incluso medido en dólares (U$S 233 millones en 2020 contra U$S 197 millones en 2019), el gasto en Salud hasta septiembre de este año, pandemia mediante, es inferior a la ejecución presupuestaria durante los primeros 9 meses del año comparado con ejercicios anteriores, siempre medidos en la divisa norteamericana y tomando como parámetro el tipo de cambio oficial de cada año.

Salvo los dos últimos años de gestión de Urtubey, donde el gasto total en Salud en dólares es inferior al de la gestión Sáenz, en los restantes ejercicios de la administración urtubeycista la inversión fue superior: U$S 308 M en los primeros 9 meses de 2017, U$S 272 M en el mismo período de 2016, U$S 322 M en 2015 y 256 millones de dólares en 2014. La comparación no se puede hacer respecto de los años anteriores, ya que la Oficina Provincial de Presupuesto no permite ver la ejecución mensual de los recursos de esos ejercicios.