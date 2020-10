La Pasión de Néstor, el costado futbolero de Kirchner

En el décimo aniversario de su fallecimiento, el ex presidente Néstor Kirchner tendrá un homenaje en la pantalla de DeporTV, que este martes estrenará un especial denominado La Pasión de Néstor, en el que se refleja el amor hacia el fútbol y, sobre todo, hacia Racing del ex mandatario.

El estreno de la particular producción del canal público de deportes será el martes a partir de las 9:45, con sucesivas repeticiones a las 14:00, 18:30, 22:15 y 23:30. En el especial podrán apreciarse diferentes historias y anécdotas de Kirchner relacionadas con el fútbol.



El envío presenta un racconto con imágenes inéditas y participaciones especiales de protagonistas de diferentes ámbitos, como el Ministro de Salud, Ginés González García -otro reconocido fanático de Racing-, los ex Ministros Daniel Filmus y Carlos Tomada y el periodista Alejandro Fabbri, entre otros. También aparecen personajes del fútbol como el ex arquero de Gimnasia y ex diputado nacional Carlos Castagneto o Ricardo Caruso Lombardi, José Chatruc y Marcelo Pontiroli. La voz en off del programa está a cargo de Flavio Nardini, director de cine y también hincha de Racing.

El especial promete algunas perlitas, como aquella vez en que Racing perdió el ascenso en la final del Octogonal de 1984 con Gimnasia, y Néstor evitó una reunión con su suegra Ofelia Wilhelm, fanática del Lobo, o la ocasión en la que se enojó con Alberto Fernández, después de que el actual presidente llegara a una reunión con la camiseta de Argentinos Juniors porque el Bicho le había ganado a la Academia. Para recordar la relación del ex presidente con el fútbol, su otra gran pasión.

Kirchner se enojó con Alberto Fernández por un triunfo de Argentinos Juniors sobre Racing.